Pour aller au travail, les Bretons utilisent plus souvent leur voiture que la moyenne des Français

La voiture a encore de beaux jours devant elle. D'après une enquête de l'Insee, publiée ce mardi 26 janvier, les Bretons effectuent encore la majorité de leurs déplacements entre leur domicile et leur travail en voiture. Dans la région, sept habitants sur dix utilisent leur véhicule pour aller travailler, un chiffre légèrement supérieur à la moyenne nationale (hors Île-de-France).

Dans la région, plus de deux tiers des travailleurs doivent effectuer des trajets de plus de cinq kilomètres. Dans le cas contraire, les Bretons choisissent d'abord de se rendre sur leur lieu de travail à pied. Il ne sont que 5% à utiliser leur vélo. Enfin, 8% d'entre eux vont profiter des transports en commun mis à leur disposition.

Le vélo gagne du terrain

C'est logique, plus ils sont éloignés des villes, plus les Bretons vont utiliser leur voiture pour aller travailler. Entre 2015 et 2019, l'Insee Bretagne constate toutefois que le vélo est le seul moyen de transport à gagner du terrain dans la région, essentiellement dans les zones les plus urbanisées.

En 2019, 2,9% des Bretons utilisaient leur vélo pour aller au travail. Il y a fort à parier qu'avec le développement des pistes cyclables dans les villes, ce chiffre devrait augmenter dans les prochaines années.