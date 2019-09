Pour améliorer la circulation dans Bordeaux Métropole , la CCI plaide pour le circuit court

Bordeaux, France

Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux Gironde est optimiste, même si la dernière enquête réalisée sur la mobilité par la CCI révèle des impacts de plus en plus négatifs sur l'activité économique du territoire. Patrick SEGUIN invité de la matinale de France Bleu Gironde ce mardi matin, a livré quelques pistes pour faire sauter les bouchons quotidiens qui minent les entreprises : il faut travailler sur la durée pour pouvoir mettre en place des aménagements et changer les mentalités et les habitudes. Il faut rendre plus attractif les territoires les plus éloignés de la métropole. C'était le message des gilets jaunes relève le président de la CCI. Il estime que la métropole doit irriguer tout le territoire et travailler avec les communautés de commune autour pour essayer de simplifier et de réduire les flux.