Pour attirer des conducteurs en Moselle, cette entreprise propose même d'aider à trouver des logements

Pour faire face à la pénurie de main d'œuvre constatée dans de nombreux secteurs, les entreprises doivent se creuser les méninges pour attirer de nouveaux salariés. C'est pourquoi l'une des principales entreprises de transport en autocars de Moselle, Autocars Schidler, a assorti vendredi 12 août, son appel à candidatures sur les réseaux sociaux d'une proposition alléchante : trouver un logement pour ceux qui postulent.

Cinq jours seulement après le message publié sur les réseaux sociaux de l'entreprise, sept personnes ont été recrutées et deux ont profité de cette aide à trouver un logement. "Aujourd'hui, pour attirer des salariés, il faut faire un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude de faire, explique Thierry Schidler, le patron de l'entreprise. Ce n'est plus seulement le salaire et le logement fait partie de ces plus."

S'adapter aux nouveaux besoins des salariés

Trois logements sont déjà pris pour les salariés, l'entreprise joue même le rôle d'agence immobilière sur Metz et Bouzonville, là où se trouve le siège, en aidant pour les démarches. Thierry Schidler veut aussi multiplier les gestes pour de possibles recrues en facilitant les procédures pour inscrire les enfants à la crèche ou à l'école ; ou encore pour prêter une voiture si besoin.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il espère recruter encore quatre conducteurs. "Je vous garantis que ça a pris, j'ai reçu une vingtaine de demandes peu de temps après l'annonce. On fait le tri pour savoir ce que ces gens veulent, du temps plein ou du temps partiel, voire les rediriger vers d'autres collègues car en ces temps de pénurie, on ne peut se passer de personne."

La région Grand Est a lancé une campagne de recrutement pour pallier les manques redoutés pour la rentrée scolaire