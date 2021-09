Pour attirer les professionnels, la SNCF relooke ses TGV

Plus de confort et l'installation de la WiFi : pour faciliter le travail à bord des trains, 28 rames de TGV Atlantique sont réaménagées.

Les habitudes de travail évoluent... et les trains aussi ! La SNCF relooke et modernise ses trains, notamment pour attirer les professionnels qui font des allers-retours ou qui télétravaillent. 28 rames de TGV Atlantique sont donc réaménagées entre juillet 2021 et février 2022. L'une d'elles a été présentée en gare de La Rochelle, jeudi 30 septembre.

"Un style plus moderne"

Des nouveaux revêtements, de nouvelles couleurs, des lumières tamisées... "On voulait un style plus moderne", explique Sylvain Jolivet, responsable marketing à la SNCF. "On remet un peu au goût du jour nos rames, qui datent d'une trentaine d'années." Car les 28 trains concernés ont été construits dans les années 90, et sont considérés comme la deuxième génération de TGV.

Le télétravail est une des préoccupation de la SNCF, qui souhaite attirer les professionnels. Notamment depuis la pandémie. "On a observé que de plus en plus de gens prennent le train le jeudi soir", explique Agnès Ogier, directrice des TGV Atlantique. "Car beaucoup font une journée de télétravail le vendredi."

Des rames connectées

Pour cette raison, la WiFi a été installée à bord des 28 rames. "Beaucoup de clients demandent la WiFi, donc c'est une bonne chose, ça améliore nos relations", sourit Jean-Marc Bonnet, chef de bord depuis 31 ans à la SNCF.

Toujours dans l'optique d'attirer les pros, la SNCF ouvrira une nouvelle desserte, en décembre prochain, pour arriver avant 10 heures en gare de La Rochelle. Une offre qui s'ajoute au nouvel abonnement spécial télétravail, proposé depuis juin dernier, qui permet de voyager du lundi au jeudi.