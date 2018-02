Le rapport Spinetta remis la semaine dernière au gouvernement préconise une refonte en profondeur de la SNCF et remet notamment en cause le statut des cheminots. Pour le secrétaire général de la CGT Cheminots en Rhône-Alpes, Bernard Tournier, il ne "répond pas aux besoin de services publics".

"Aujourd'hui, on a besoin d'une réforme qui réponde aux besoins de transports des voyageurs [...] défi qui n'est pas relevé dans le rapport Spinetta." Ce constat est dressé par Bernard Tournier, secrétaire général de la CGT Cheminots en Rhône Alpes, très critique envers l'analyse livrée au gouvernement par l'ancien PDG d'Air-France.

"Ce rapport est dogmatique, il rentre dans une politique globale qui dit qu'aujourd'hui, on n'a pas d'argent. Au même moment, on donne quatre milliards d'euros aux plus riches. Si la réforme fiscale était dans le pays, on aurait 60 à 80 milliards disponibles qui partent aujourd'hui à cause de la fraude fiscale."

"La dette de la SNCF doit être annulée" demande le syndicaliste

Le syndicaliste juge les propositions du rapport ni "chocs" ni "révolutionnaires". "Depuis le rapport Guillaumat de 1978 jusqu'au rapport Duron et Spinetta maintenant... Tous et toutes les réformes menées concourent à la privatisation de l'entreprise", dit-il.

Une privatisation qu'il juge néfaste pour le service public et qui ne permettra pas de résorber la dette de la Société nationale des chemins de fer français: "Ce n'est pas en supprimant des lignes qu'on répondra aux besoins des usagers [...] on disait la même chose avec la réforme de 2014...et elle n'a rien réglée."

"Le statut des cheminots est un chiffon rouge agité depuis de nombreuses années" — Bernard Tournier, secrétaire général de la CGT Cheminots en Rhône-Alpes

Bernard Tournier a rappelé le statut des cheminots n'est pas une accumulation d'avantages, ni de privilèges... "ce sont des exigences du services public pour des besoins de sécurité".