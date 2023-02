Pour demander à la SNCF le retour des trains Nancy-Dijon-Lyon, manifestation ce samedi à Neufchâteau

Voilà presque 5 ans que les liaisons vers le sud de la France se sont transformées en casse-tête pour les habitants de la plaine des Vosges. Depuis la fermeture de la grande ligne Nancy-Dijon-Lyon en 2018 pour des travaux en gare de Lyon Part-Dieu, les usagers doivent entamer un véritable périple pour rallier le sud. Or, le chantier étant terminé, ils demandent désormais, comme certains élus , le respect des promesses faites, avec une reprise du trafic en décembre 2023. Mais l'Adurne, l'association de défense des usagers de Neufchâteau, estime que ces délais ne seront pas respectés et appelle à une manifestation ce samedi à 9h30, une semaine après une première action.

Accélérer le tempo

"Ce sont des promesses non tenues", estime Elisabeth Jandot, la présidente de l'Adurne. "Nous n'obtenons pas les résultats qu'on nous a promis. Nous souhaitons donc que l'Etat et la SNCF organisent des réunions pour la reprise, et nous trouvons que ça ne va pas assez vite", ajoute-t-elle, un an après la fin des travaux à Lyon Part-Dieu. Elle manifestera donc devant la gare de Neufchâteau mais aussi sur les quais pour marquer le coup.

Et elle espère obtenir l'appui de nombreux riverains pour qui la galère est devenue inévitable en cas de voyage vers le sud du pays. "Les gens de Neufchâteau ne peuvent plus s'y rendre directement. Ils doivent changer ou, dans certains trajets, monter par Nancy et Strasbourg", explique Elisabeth Jandot. "Pour les personnes âgées ou les personnes avec enfants, ce sont des voyages très compliqués."