Frédéric Cuvillier, ministre des Transports sous la présidence de François Hollande, estime que l'abaissement de la vitesse à 80 km/h le 1er juillet sur les routes nationales et départementales est surtout dû à un réseau secondaire mal entretenu et trop dangereux.

L'élu socialiste Frédéric Cuvillier était l'invité de France Bleu Provence ce jeudi matin : "On passe un peu trop ce problème sous silence : environ 30 % du réseau des routes secondaires est dégradé, nous a expliqué l'ancien ministre des Transports. On est obligé de diminuer la vitesse parce que ce réseau est dangereux. La cause de la mortalité est également là."