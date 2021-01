Pour garer son vélo en sécurité, on descend au sous-sol

Alors que les ventes de vélo ont explosé ces derniers mois avec la crise sanitaire, les locaux protégés pour se garer restent rares. Aussi pour éviter les vols, beaucoup préfèrent monter leur bicyclette chez eux tous les soirs. Pas très pratique. Et si la solution se trouvait sous nos pieds? Les parkings vélos en sous-sol se développent à Paris comme en témoigne cette "vélostation" inaugurée jeudi à la gare Montparnasse par David Belliard, l'adjoint à la maire de Paris en charge de la mobilité.

Ouvert au mois de novembre, ce parking souterrain exclusivement réservé aux cyclistes peut accueillir 357 vélos et une trentaine de vélos cargos. Le site est sécurisé et surveillé. Il est accessible sur abonnement au tarif de 75 euros par an. "Ce genre d'infrastructures a vocation à se développer", explique David Belliard. "C'est vrai qu'on manque beaucoup de stationnement sécurisé. Il faut qu'on réfléchisse à des solutions innovantes".

Recycler les places de parking vides

Une des solutions imaginée par une jeune entreprise, est de recycler les places inutilisées dans les parkings en sous-sol. Baptisée 12.5, en référence à la taille d'une place de stationnement standard (12,5 m2), elle se veut la "première plateforme de parkings sous-terrains sécurisés pour vélos" à Paris. "Sur une place standard, on peut garer neuf vélos. Le potentiel est énorme", explique Paul Martichoux, le président et cofondateur de 12.5.

L'entreprise a noué des partenariats avec les bailleurs sociaux, les sociétés de parking, les hôtels et même des particuliers. Actuellement 1000 places sont disponibles et 3000 pourront être ouvertes en cas de demande. L'abonnement coûte entre 12 et 18 euros, selon la localisation. Des places sont aussi disponibles pour les trottinettes ou les deux-roues motorisés.

Clémence est l'une des premières abonnées. "J'attendais de trouver une place sécurisée avant d'acheter un vélo", explique la jeune femme qui vit dans le 15e arrondissement de Paris et travaille à Montrouge. "C'est vraiment idéal pour moi. J'habite à deux minutes à pied, l'accès est facile, la rampe est assez large pour laisser passer voitures et vélos et le fait que ce soit sécurisé par un badge me rassure beaucoup".