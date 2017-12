L'ex-maire de Nantes et Premier ministre, défenseur du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, monte au créneau, en ce jour de remise du rapport des médiateurs qui ont planché pendant six mois. Pour Jean-Marc Ayrault, les premiers extraits du rapport confortent les partisans du projet.

Nantes, France

Interrogé en direct sur France Bleu Loire Océan ce mercredi matin, Jean-Marc Ayrault a expliqué que "c'est le moment de la décision" pour le gouvernement et le président de la République,et qu'il "souhaite vraiment qu'elle soit en faveur du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes". L'ancien maire de Nantes (entre 1989 et 2012) affirme que, _"_ce n'est pas un projet du passé. On dit que c'est un projet des années 1970 qui n'a plus rien à voir avec les contraintes climatiques d'aujourd'hui : non ! C'est un projet qui a été relancé, décidé dans les années 2000 par le gouvernement Jospin et Dominique Voynet qui était ministre de l’environnement et de l'aménagement du territoire et qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en 2008 et qui a été concédé pour sa réalisation, après un appel d'offres, en 2010. Donc c'est très récent comme projet."

Pour Jean-Marc Ayrault, le développement important du trafic aérien à Nantes justifie un transfert à NDDL

Pour l'ancien maire de Nantes, le projet est justifié par l'intérêt général et "la prise en compte des conditions de vie des habitants de l'agglomération, en particulier ceux qui sont sous les vols à Saint-Aignan-de-Grandlieu, Bouguenais, le sud de l'agglomération, une partie de Nantes. On est déjà à plus de cinq millions de passagers, c'est déjà très très difficile, risqué aussi. (...) En 2040, on sera à neuf millions de passagers. Vous imaginez Nantes Atlantique à neuf millions de passagers ? Ce sera absolument insupportable !"

La comparaison entre un aménagement de Nantes Atlantique et un déménagement est favorable au projet NDDL, selon JM Ayrault

Interrogé sur les premiers extraits du rapport des médiateurs publiés par la presse, notamment Ouest-France, l'ex Premier ministre de François Hollande estime que le bilan comparé d'un aménagement de Nantes Atlantique avec un transfert à Notre-Dame-des-Landes est favorable à la seconde solution : "si on veut être honnête, sur le coût, c'est à peu près la même chose. Si on veut être honnête sur le bilan carbone, à la fin, il sera plus favorable avec un transfert à Notre-Dame-des-Landes."

#NDDL "tous les contentieux en justice ont été perdus par les opposants, et il y a eu le référendum ! Le président Macron ne peut pas être insensible au droit et à l'état de droit" — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) December 13, 2017

Enfin, Jean-Marc Ayrault, offensif, estime que le respect de "l'état de droit" implique de construire cet aéroport : "c'est un projet soutenu par les élus locaus, soutenus par une majorité de citoyens qui se sont exprimés [lors de la consultation en Loire-Atlantique en juin 2016] : _à la fin, il faut savoir si ce sont ceux qui sont dans l'illégalité qui l'emportent ou ceux qui respectent le droit"_, affirme l'ancien maire de Nantes en référence aux "zadistes" qui occupent le site du futur aéroport.