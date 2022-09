Pour la Fête de l'aviation, l'aéroport Grenoble Alpes Isère ouvre ses portes

Le simulateur de vol à eu un certain succès, an particulier auprès du jeune public.

Dans le hall de l'aéroport Grenoble Alpes, un stand provoque un peu plus de file d'attente que les autres ce samedi 24 septembre : le simulateur de vol. Dans la file, Timéo, 16 ans : "Je voudrais _devenir pilote d'avion_, donc forcément ça m'intéresse. Ca fait déjà depuis 3 ou 4 ans vraiment, mais en fait j'aime les avions depuis tout petit". Il n'est pas le seul dans ce cas : au bord de la piste de l'aéroport Grenoble Alpes Isère, ouvert au public à l'occasion de la Fête de l'aviation, de plus jeunes enfants rêvent aussi de devenir pilote, dans le civil ou pour l'armée.

Pourtant, de nombreux autres métiers sont présentés sur place, notamment par Estelle, assistante RH à l'aéroport Grenoble Alpes Isère : "Au sol il y a une très grande variété de métiers. Soit autour de l'avion, comme les bagagistes, soit du côté des passagers avec tous les agents d'escale, les agents d'accueil... Et on reste toujours sur le domaine de l'aérien".

Des métiers plus accessibles que celui de pilote

Sur le tarmac, Sébastien présente les engins qui arpentent les pistes pour permettre aux avions de décoller : "Le pilotage, oui, c'est quelque chose qui peut faire rêver. Moi je ne suis pas très courageux, les engins, j'ai les deux pieds au sol. Et puis je suis dans les avions quand même. Sans nous il y aura des vols, mais il n'y aura pas de bagages dans les avions !". Pour lui, si le métier de pilote peut paraitre inaccessible, les amateurs d'aviation ont plein d'autres opportunités pour prolonger leur rêve de faire de leur passion un métier : "Le métier d'agent de piste est beaucoup _plus accessible que celui de pilote_, qui est quand même assez pointu. C'est nous qui assurons la formation sur place".

Sébastien présente au public les engins de piste comme les rampes d'accès ou ceux qui servent à pousser les avions ! © Radio France - Bastien Roques

Mélanie, une visiteuse de 21 ans repart d'ailleurs avec un prospectus de l'aéroport portant la mention "Nous recrutons". Elle se laisserait bien tenter : "Plutôt comme agent de nettoyage ou bagagiste. Mais bagagiste ils ont déjà fait les recrutements donc c'est compromis. Les avions, on ne s'y confronte que de temps en temps pour voyager si on a l'occasion. Donc là c'est vrai que ça peut être un cadre assez original pour travailler".

"Ouvrir l'aéroport et ses métiers au plus grand nombre"

Susciter des vocations, c'est justement le vœu du tout nouveau directeur de l'aéroport Grenoble Alpes Isère, Pierre Marnotte : "C'est aussi d'ouvrir l'aéroport et ses métiers au plus grand nombre. L'aviation, ce sont des pilotes mais aussi tous les métiers au sol ainsi que ceux de la sureté et de la sécurité. Donc l'aéroport c'est un écosystème, qu'on est heureux de présenter aujourd'hui au plus grand nombre".

Aux commandes de la console de pilotage, les enfants se voient déjà percer au milieu des nuages. © Radio France - Bastien Roques

L'aéroport de Grenoble emploi 40 salariés permanents, auxquels s'ajoutent 300 à 350 saisonniers par an, entre décembre et avril. En 2019, 300 000 passagers sont passés par cette plateforme, tous types de vols compris.