Pour la première fois, un accident fait dérailler le tramway du Mans

Un accident avec une voiture a fait dérailler une rame du tramway manceau ce lundi matin. Le trafic est interrompu pour plusieurs heures. En près de 10 ans de circulation, le tram n'avait jamais connu d'accident de ce type.

Une voiture et une rame du tramway se sont percutés à 9h20 ce lundi matin, devant la gare du Mans. L'accident a fait un blessé léger dans la voiture. Aucun victime dans le tramway mais, pour la première fois en près de 10 ans d'exploitation, la rame du tram a déraillé.

Il faudra plusieurs heures pour dégager les rails et rétablir le trafic sur tout le réseau.

Des bus de remplacement sont en place dans le centre-ville. Les tramways circulent toujours sur chaque branche, entre Université et Lafayette sur la ligne 1, entre Coulaines et Jacobins sur la ligne 2, et sur les deux lignes au sud de la gare.

Le terminus de la ligne de bus T3 est aussi déplacé de quelques dizaines de mètres : il se fait provisoirement gare routière.