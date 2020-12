Pour le début des vacances de Noël, l'aéroport de Lille-Lesquin retrouve (presque) son rythme de croisière

Jusqu'à présent, le tableau d'affichage dans le hall de l'aéroport de Lille-Lesquin semblait bien vide. À partir de ce vendredi, le nombre d'avions au départ va être multiplié par cinq. "On va arriver plus ou moins à 70% de la production de l'année passée, avec une centaine de vols sur la semaine prochaine", précise Marc-André Gennart, directeur général de l'aéroport.

Au total, l'aéroport devrait accueillir entre 4 000 et 5 000 voyageurs par jour pendant ce weekend, contre moins de 1 000 ces dernières semaines. Pour faire face à ce redémarrage express, la direction a rappelé presque la totalité du personnel, dont une grande majorité était encore en chômage partiel.

Ludovic travaille sur le tarmac, il est assistant d'avion, et il a repris le travail en début de semaine. "Tous les collègues vont nous rejoindre, on se prépare à reprendre un rythme normal. On va travailler pour Noël et le Nouvel an mais c'est quand même mieux que de rester chez soi à rien faire", confie-t-il après avoir vérifié les opérations de ravitaillement d'un avion.

De nouvelles destinations pour les vacances

Au départ de Lille, de nouvelles destinations sont inaugurées pour ces premiers jours de vacances. Il est désormais possible de voler vers Nantes ou Montpellier et ces lignes devraient perdurer en janvier.

Dans l'aéroport, le protocole sanitaire est rodé assure le directeur :"C'est notre deuxième redémarrage après le premier déconfinement si je puis dire, donc l'infrastructure est prête". Concernant les tests, aucun certificat n'est exigé au départ pour un vol vers la France. Seuls les vols vers la Tunisie sont concernés au départ de Lille. L'aéroport a tout de même la capacité de réaliser des tests sur place pour les voyageurs qui arrivent de l'étranger sans certificat.

Autre signe que l'aéroport retrouve un visage presque normal, le café et le Duty Free sont à nouveau ouverts aux voyageurs.