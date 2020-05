Pour le déconfinement, Mulhouse mise sur le vélo

A la fin du confinement, la tentation sera grande de prendre la voiture pour éviter les transports en commun. La ville de Mulhouse veut encourager les mobilités douces et l'usage du vélo. Avec aussi des mesures dans les bus et les trams pour protéger les voyageurs.

Le vélo sera-t-il le mode de transport privilégié au moment du déconfinement ? C'est en tous cas ce que souhaite la Ville de Mulhouse, qui vante ses avantages. "Le vélo permet à la fois de respecter facilement les mesures de distanciations physiques et d'éviter le recours massif à la voiture individuelle, source de pollution et de congestion du trafic."

Des aménagements pour les cyclistes

Dès le lundi 11 mai, des aménagements cyclables provisoires seront en place à Mulhouse "sur deux axes structurants accessibles aux habitants de tous les quartiers et desservant la plupart des établissements publics : Coteaux/Dornach-Drouot et Bourtzwiller-Hôpital, par Porte Jeune." L'objectif est double : améliorer les conditions générales de circulation en donnant plus de place aux cyclistes et en sécuriser leurs déplacements.

Plus de bus et de trams

Dans les transports en commun, comme partout en France, les masques sont obligatoires pour toute personne de plus de 11 ans à Mulhouse. Le réseau Soléa circulera selon l’horaire dit de « petites vacances scolaires », passant ainsi de 30% à 80% du trafic. Un siège sur deux sera neutralisé, des marquages au sol permettront aux voyageurs de respecter les distances préconisées dans la lutte contre le coronavirus. Les opérations de nettoyage sont renforcées. Il est aussi demandé aux voyageurs qui n’empruntent pas le réseau Soléa pour des raisons professionnelles, d’éviter les heures de pointe afin de laisser la priorité aux personnes tenues de se rendre sur leur lieu de travail.

Pour améliorer les déplacements des Mulhousiens, la ville les consulte, dès aujourd'hui, sur leur mode de transport après le 11 mai. Cette consultation flash « Mobilités » est sur le site MulhouseC’estVous. L'une des questions porte notamment sur l'intérêt de réserver plus de place au vélo dans la ville.