Pour le dernier jour des vacances scolaires, ce lundi est classé orange sur les routes

Vous serez nombreux sur les routes ce lundi, pour les retours de vacances de Noël. Bison Futé a classée la journée orange partout en France. Avec l'alerte orange à la neige et au verglas sur une partie de la France, la prudence est de rigueur.

La journée de ce lundi est classée orange dans le sens des retours par Bison Futé, en raison de la fin des vacances d'hiver. "La circulation sera dense dans l'après-midi pour les derniers retours des vacances vers les grandes métropoles cumulés avec les déplacements habituels", prévient Bison Futé.

Les plus grandes difficultés prévue en Île-de-France et dans le tunnel du Mont-Blanc

"C'est en Île-de-France qu'on attend des ralentissements significatifs sur les axes convergeant vers Paris et sur les rocades autour de la ville", souligne Bison futé, qui recommande aux usagers de retour vers Paris d'éviter de regagner la capitale de 15H00 à 20H00. Des difficultés sont également attendues entre 13H00 et 17H00 à la frontière italienne, au passage du tunnel du Mont Blanc. Dans le même temps, 18 départements sont classés en vigilance orange à la neige et au verglas. Météo France recommande la plus grande prudence sur les routes pour ceux qui doivent absolument se déplacer.