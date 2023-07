Pour le feu d'artifice du 13 juillet à Nice vous ne pourrez pas circuler de partout sur terre comme en mer

Pour célébrer la fête nationale du 14 juillet, la ville de Nice tire sont feu d'artifice ce jeudi 13 juillet. Le spectacle pyrotechnique, tiré au large du quai des Etats-Unis, sera visible de nombreux sites niçois. Mais attention la municipalité informe les automobilistes de plusieurs restrictions de circulation dans la ville entre 19 heures 30 et 1 heure du matin.

Circulation interdite dans les zones suivantes :

Promenade des Anglais, chaussées Sud entre la rue Sauvan et l’avenue Max Gallo

Promenade des Anglais chaussée Nord entre l’avenue Max Gallo et le Bd Gambetta

Quai des Etats Unis

Quai Rauba Capeu entre la Place du 08 Mai et la place Guynemer à l’exception des véhicules sortant de la rue des Ponchettes autorisés en sens inversé de 19h30 à 21h30 et de 23h00 à 01h00

Rue Milton Robbins

Rue Bréa

Rue Vanloo

Av Max Gallo

Rue Saint François de Paule entre la rue Desboutin et l’avenue Max Gallo

Avenue Félix Faure, de la rue Alberti à la Place Masséna à l’exception

Rue Chauvain, de la rue Gioffredo à l’avenue Félix Faure à l’exception des véhicules stationnés sur la rue Chauvain

Rue Guidoni

Avenue de Verdun

Avenue Gustave V entre la Promenade des Anglais et la rue Gabriel Fauré

Rue Massenet à l’exception des riverains autorisés à rejoindre la ZP Masséna

Tunnel Liautaud de l’avenue Max Gallo à la sortie Garibaldi comprise

La descente Crotti pourra être fermée sur ordre des services de police de 22h00 à 23h30

Rue de Rivoli entre la rue de France et la Promenade à l’exception des ayants droits, des taxis et accès à l’hôtel Negresco.

Circulation en sens inverse :

Rue du Congrès de la rue de la Buffa à la rue de France

Circulation en double sens :

Rue du Congrès entre la rue de France et la sortie du parking

Rue de Rivoli entre la Promenade des Anglais et la Rue Beretta pour les taxis et les usagers de l’Hôtel Negresco

Avenue Félix Faure entre la rue Chauvain et la rue Alberti

Quai Rauba Capeu (de 19h30 à 21h30 et de 23h00 à 01h00)

Fermeture temporaire des pistes cyclables :

Les pistes cyclables de la promenade des Anglais (partie comprise entre le boulevard Gambetta et l’avenue Max Gallo) et du Quai des États-Unis (portion comprise entre la place du 8 mai et l’avenue Max Gallo) seront fermées.

La préfecture interdit le transport d'armes et d'artifices :

Pour éviter des débordements comme ceux connus il y a quelques semaine en centre-ville de Nice, la préfecture des Alpes-Maritimes a pris un arrêté d'interdiction de transport d'armes et d'artifices.

Dans toutes les communes du département jusqu'au 17 juillet il est interdit de transporter des armes "de catégorie B,C et D". La "vente, le transport et l'utilisation des produits combustibles ou d'acide chlorhydrique" est également interdit. Les fusées, les artifices de divertissement et des articles pyrotechniques ne peuvent pas être cédé, détenu, ni même utilisé.

Des restrictions maritimes :

La préfecture maritime a également pris un arrêté pour restreindre la navigation et les activités nautiques.

De la pointe Rauba Capeu jusqu'à la plage de Carras, la navigation est interdite sur 500 mètres du rivage au large de 21 heures à 23 heures 30 ce jeudi 13 juillet.

Le 14 juillet, la zone d'interdiction de navigation est décalée de la plage de Carras jusqu'au niveau du Negresco sur 500 mètres du rivage au large de 8 heures 30 à 11 heures.

Un peu plus tard le vendredi 14 juillet, de 17 heures à 23 heures la zone d'interdiction de navigation est étendue de la pointe Rauba Capeu jusqu'au niveau du Negresco encore une fois sur une bande de 500 mètres du rivage au large.

La zone d'interdiction à la navigation pour la soirée du 13 juillet. - Préfecture maritime

La zone d'interdiction de navigation pour le vendredi 14 juillet au matin. - Préfecture maritime