Les routes vont êtres très chargées vendredi et samedi : c'est le grand chassé-croisé des vacances entre juillettistes et aoûtiens. Et c'est aussi le plus gros weekend de l'année pour les garagistes sarthois, qui ont anticipé en stock et en personnel.

Le Mans, France

"C'est le grand rush, là, on est dedans à plein" explique Julien, mécanicien au centre Norauto en zone Nord du Mans. Le long de l'autoroute A et A28, la zone commerciale accueille de très nombreux garages qui se préparent à accueillir les habitués comme les automobilistes qui vont prendre la route des vacances ce vendredi et samedi, pour le grand chassé croisé entre juillettistes et aoûtiens. "C'est deux fois ce qui se passe les autres weekends" constate Stéphane Cerisier, directeur de Feu Vert. Ce vendredi et samedi, il s'attend à faire des vidanges de dernière minute, comme des vérifications de routine et surtout à changer beaucoup, beaucoup de pneus.

Julien, mécanicien au centre Norauto en zone Nord du Mans a révisé la climatisation du véhicule. © Radio France - Marie Mutricy

La pression des pneus trop souvent oubliée

Ce que les vacanciers oublient le plus souvent ? "La pression des pneus !" répond immédiatement Julien, le mécano. "Dans chaque portière, le constructeur indique des pressions normales et des pressions adaptées à une voiture chargée sur autoroute". D'autant qu'on roule souvent chargé : "C'est la période où on vend le plus de coffre de toit, de porte-vélo" signale le directeur du Norauto de la Chapelle-Saint-Aubin, Aymeric Chauvin. D'ailleurs chez Feu Vert on s'attend on s'attend surtout à changer "du pneu, du pneu crevé" explique le patron, Stéphane Cerisier.

Chez Feu Vert en zone Nord du Mans, il y a le double du stock de pneu habituel © Radio France - Marie Mutricy

Un rush anticipé

Pour satisfaire les clients le plus rapidement possible, les deux garages ont anticipé : des techniciens sont disponibles même sans rendez-vous et il y a des pièces détachées en quantité : "On double quasiment les stocks. On prépare ça dès le mois de juin, raconte Stéphane Cerisier du centre automobile Feu Vert. On stocke sur des glacières, des filtres, des pneumatiques. Et puis le personnel aussi : on a recruté pour le mois de juillet et on a quasiment pas de salarié en vacances car c'est un mois de grosse activité".