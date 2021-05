Pour le relancer la fréquentation dans les TER du Grand Est, la SNCF mise sur les "petits prix"

Qui dit déconfinement et liberté de circulation, dit retour progressif à la normale sur le réseau SNCF, particulièrement pour les TER dans le Grand Est.

100% du trafic début juin

Depuis le 3 mai, 80% des trains régionaux circulent en semaine, et 100% des trains le week-end depuis le 15 mai. La directrice régionale des TER Grand Est annonce un retour complet du trafic "pour la première semaine de juin." _"Avec les week-end longs que nous avons eu la semaine dernière et celui qui s'annonce, on commence à voir un retour progressif de notre clientèle notamment la clientèle occasionnelle" constate Stéphanie Dommange. Les habitués eux n'ont pas tous repris le chemin des gares. La part de télétravail est encore importante et les lycéens sont toujours en jauges réduites dans leurs établissement. La directrice à la SNCF chiffre estime donc la fréquentation "1/3 en deçà de la normale." _

Plan de relance

La compagnie a conscience qu'elle va devoir reconquérir une partie de ces voyageurs que la crise à détourné des trains. "Nous travaillons avec la région (Grand Est) sur un plan de relance pour attirer plus de monde au train" annonce Stéphanie Dommange. Et cela passe avant tout par une politique tarifaire offensive et "des billets à partir de 3 euros pour 35 km et jusqu'à 20 euros. Plusieurs dizaines de milliers de petits prix que nous mettons en vente sur notre site internet pendant toute la période estivale."