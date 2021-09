Pour les 40 ans du TGV, Emmanuel Macron dévoile le nez du TGV M, le train du futur

La SNCF et France Bleu, avec une journée spéciale, célèbrent les 40 ans du TGV ce vendredi. Pour l'occasion, le président Emmanuel Macron a dévoilé, Gare de Lyon à Paris, le "nez" du TGV M, le TGV du futur.

Le TGV M, sur les rails à partir de 2024

La SNCF compte mettre le "TGV M" sur les rails en 2024. Ce nouveau TGV, construit par Alstom, ne sera pas plus rapide que les dernières rames circulant sur le réseau français (320 km/h), mais la SNCF le veut plus confortable, plus capacitaire, plus modulable, plus écologique et plus économe.

Emmanuel Macron devant le "nez" du TGV M, le train du futur, ce vendredi gare de Lyon à Paris. © Radio France - Noé Da Silva

La décennie 2020 sera la nouvelle décennie TGV - Emmanuel Macron

Lors de son discours, Emmanuel Macron a salué "une fierté industrielle" et "une fierté humaine", l'illustration du "génie français" au service de l'aménagement du territoire. "La décennie 2020 sera la nouvelle décennie TGV", a ensuite déclaré le président. "Cette décennie 2020 va être celle de l'innovation, celle qui va nous permettre de déployer le TGV du futur, et de relancer pas simplement la SNCF mais aussi toute la filière ferroviaire", a assuré Emmanuel Macron.

Des investissements massifs pour la grande vitesse, mais aussi pour les petites lignes

Le président a aussi confirmé le retour des grands projets pour la SNCF et des nouveaux investissements très importants. Le chef de l'Etat a revendiqué "des choix d'investissements massifs" dans les infrastructures, avec notamment le renouveau des petites lignes, la construction de liaisons nouvelles et une meilleure connexion des ports, pour favoriser le fret fluvial. "Les décennies qui viennent seront les décennies du fret ferroviaire", a poursuivi Emmanuel Macron.

Rompant avec la pause de 2017, l'Etat s'est en effet engagé à investir 6,5 milliards d'euros dans les liaisons Bordeaux-Toulouse, Montpellier-Perpignan et Marseille-Nice. Ces sommes correspondent à 40% de la facture envisagée, les collectivités locales et l'Europe devant apporter le reste. Emmanuel Macron a aussi cité les lignes Paris-Normandie, Roissy-Picardie et Lyon-Turin, qu'il reste à engager.

"Quand la SNCF avance et investit, c'est toute la filière ferroviaire qui avance", a insisté le président de la République, qui a rappelé que les investissements sont notamment rendus possible par l'allègement de la dette de la SNCF.

Pendant la cérémonie officielle, une centaine de personnes ont protesté sans incident dans le hall 1 de la gare, à l'appel de SUD-Rail, contre la politique ferroviaire du gouvernement.

Le TGV, de 1981 à 2024

Le TGV a été inauguré le 22 septembre 1981 par François Mitterrand , avec le premier trajet d'un TGV en France sur la ligne Paris-Lyon, en 2h40 à l'époque, contre 2h depuis 1983. Depuis, les 7 générations de TGV ont transporté 3 milliards de passagers.

Le premier TGV face au futur TGV M, gare de Lyon à Paris, ce vendredi. © Radio France - Noé Da Silva

Journée spéciale sur France Bleu

France Bleu célèbre également les 40 ans du TGV ce vendredi, avec une journée spéciale consacrée à la grande vitesse. Dans "Ma France", de 13h à 14h, Wendy Bouchard recevait le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari.

Dans "Ma France", Wendy Bouchard recevait le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari ce vendredi midi. © Radio France -

Le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari dans l'émission "Ma France", ce vendredi midi. © Radio France - Manuelle Calmat

Wendy Bouchard recevait le ministre des Transports à la gare de Lyon, ce vendredi. © Radio France - Manuelle Calmat

