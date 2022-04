Pour lutter contre les voitures ventouses, Tain-l'Hermitage et Tournon-sur-Rhône changent le stationnement

Les villes voisines de Tain-l'Hermitage (Drôme) et Tournon-sur-Rhône (Ardèche) réforment ensemble leur stationnement. Objectif : éviter les voitures ventouses, faciliter l'accès aux commerces, services et administrations des centres-villes.

Va t-on pouvoir se garer plus facilement dans les centres-villes de Tain-l'Hermitage et Tournon-sur-Rhône ? Les villes voisines changent de concert leur plan de stationnement : "sur Tournon, nous étions déjà en zone bleue" explique le maire Frédéric Sausset, "Tain avait besoin d'inventer son nouveau mode de stationnement et on a souhaité harmoniser ce travail entre les deux villes sœurs qui fonctionnent l'une avec l'autre en terme commercial, en terme de services et de tourisme aussi."

Les deux communes travaillent depuis plus d'un an avec un cabinet d'études. Les nouvelles règles rentrent en vigueur lundi 2 mai. Objectif : se débarrasser des voitures ventouses. A Tain-l'Hermitage par exemple, à proximité de la gare SNCF, des voitures occupaient des places toute la journée souligne Xavier Angéli, le maire : "on avait entre 250 et 300 voitures ventouses, or on en a besoin de ces places." Les voyageurs en train auront désormais un abonnement spécifique, 20 euros mensuels, et une centaine de places dédiées dans un premier temps.

Des vignettes pour les résidents du centre-ville

Pour tous les autres automobilistes, à Tain et Tournon, il y a désormais des places pour se garer 20 minutes, 1h30, 4h, gratuites avec le disque de stationnement : "ça va permettre un turn-over en cœur de ville" développe Xavier Angéli, "les places 20 minutes sont devant les commerces où on descend juste acheter du pain, un journal. Les commerçants demandaient à ce que les voitures ne restent pas en permanence devant leur vitrine."

Les résidents du centre-ville, eux, peuvent avoir une vignette, pour rester des jours d'affilée même sur les places 4 heures (jusqu'à 5 jours à Tournon, jusqu'à 7 jours à Tain). C'est 10 euros par an pour les frais de dossier. Les commerçants regrettent de ne pas avoir droit à ce type de vignette également. Les Villes rappellent par ailleurs qu'il existe des zones blanches de stationnement, longue durée, aux entrées des communes, à moins de 10 minutes à pied.

Pour retrouver le détail du plan de stationnement, c'est ICI pour Tain-l'Hermitage et ICI pour Tournon-sur-Rhône. Tain-l'Hermitage recrute deux ASVP pour contrôler le respect des règles de stationnement. Tournon-sur-Rhône avait déjà les effectifs nécessaires.