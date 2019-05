Pour ou contre le premier téléphérique d’Ile-de-France ?

Créteil, France

Y aura t-il un téléphérique en région parisienne ? L'enquête publique sur le téléphérique qui devrait relier Villeneuve-Saint-Gorges à Créteil dans le Val-de-Marne se termine ce samedi 11 mai. Depuis le 25 mars, près de 900 contributions ont été publiées. Le projet du "Téléval" est de transporter 2000 passagers par jour entre Villeneuve-Saint-Georges à Créteil en passant par Limeil-Brévannes et Valenton. 4,5 km de ligne pour un coût estimé à 132 millions d'euros. Depuis plusieurs mois, pros et anti-téléphériques se battent pour obtenir gain de cause

Désenclaver certains quartiers

Pour la plupart des habitants ce téléphérique va permettre de désenclaver certains quartiers. Nathalie écrit par exemple : "Je souhaite que le Téléval prenne forme, pour permettre aux jeunes comme aux personnes âgées de rejoindre plus rapidement Paris. Nous n'avons que très peu de moyen de transport et prendre la voiture pour quitter cette ville est une hérésie tellement les embouteillage matin et soir sont présents". Autre argument de poids, argument économique : le président de la société Valentin explique "Notre société réalise un chiffre d'Affaires de 80M€ et emploie 400 personnes.La facilité de transports pour nos salariés est un facteur important dans la concrétisation de notre projet. Une annulation ou un décalage important du projet remettraient en cause notre implantation".

Le téléphérique "défigure" le paysage

A l'inverse, du côté des antis-téléphérique, le point qui revient en permanence, c'est la proximité des immeubles avec le futur téléphérique. "En tant que propriétaire dans le secteur de la pointe du lac" écrit cet habitant, "je suis opposé à ce projet car il va passer à quelques dizaines de mètres de mes fenêtres". Autre commentaire : "ce téléphérique défigure le paysage, à la différence de transports en communs terrestres ou souterrains". La décision des commissaires enquêteurs sera rendu dans quelques mois. Le Préfet du Val-de-Marne pourrait ensuite rendre sa décision d'ici la fin de l'année. S'il donne son accord, le premier téléphérique urbain d'Ile-de-France pourrait voir le jour en 2022. Pour l'instant, 12 projets de téléphériques ont été initiés dans la région, aucun n'a abouti.