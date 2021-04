Pour Pâques, les motards de Haute-Garonne chassent les nids-de-poule

En ce jour de Pâques, des motards font la chasse.... aux nids-de-poule ! A Toulouse comme ailleurs en France, les membres de la Fédération Française des Motards en Colère vont parcourir les routes ce lundi afin de repérer et de signaler des trous dans la chaussée. "Un petit groupe de motards va aller baliser des routes abîmées en entourant les trous de peinture fluo afin de dénoncer le mauvais état des rues et des routes de Toulouse qui se dégradent de plus en plus" explique Patrick Berté, le coordinateur des Motards en Colère en Haute-Garonne. L'objectif, poursuit-il, c'est aussi de sensibiliser le grand public sur l'importance d'avoir des routes en bon état "pour tous les usagers de la route que l'on soit motard, cycliste ou même automobiliste car un simple trou peu abîmer un pneu ou une jante."

Le nid-de-poule, un symptôme du mauvais entretien des routes

Selon Patrick Berté, la France a reculé au 18e rang mondial concernant l'état du réseau routier "alors que notre pays était dans les toutes premières places quelques années plus tôt". "Il faut aussi savoir que ça coûte moins cher aux collectivité d'entretenir les routes régulièrement plutôt que de les refaire à neuf tous les 15 ou 20 ans." Selon une étude du World Economic Forum, il faudrait investir 1,3 milliards d’euros par an jusqu’à 2037 pour ramener les chaussées à leur état initial. Par ailleurs, vous êtes vous aussi invité à signaler les trous que vous croisez sur la route sur le site internet niddepoule.fr. Les données seront ensuite portées à la connaissance des collectivités locales.