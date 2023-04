Pour Pâques, les motards en colère de l'Hérault déposent des œufs dans les nids de poule

Ce dimanche 9 avril 2023, il y avait les chasses aux œufs en chocolat dans les jardins, et des œufs dans les nids de poules, amenés par la Fédération des motards en colère de l'Hérault. Pour signaler leur dangerosité, les motards ont déposé de véritables nids : du foin, des plumes et des coquilles d'œufs.

L'objectif de cette animation organisée par la fédération : manger une grande omelette, garder les coquilles pour les déposer sur le chemin du retour dans les nids de poule, et faire une photo géolocalisée "pour qu'on puisse recenser les problèmes et informer les gestionnaires de routes concernés", explique Eric Moro, l'un des adhérents.

À l'entrée de Laroque, au sud de Ganges, un nid de poule est repéré par Didier : "La roue va taper, la fourche va s'enfoncer, et on perd un peu l'équilibre. Et c'est pire si on est à deux". Cet adhérent de la Fédération des motards en colère de l'Hérault dénonce l'obligation du contrôle technique pour les motos. "Ce ne sont pas nos motos qui sont en mauvais état, c'est l'état des routes qui est inadmissible, surtout dans les communes", estime-t-il. Ce contrôle technique pour les deux-roues motorisés doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain.