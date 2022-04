Pour Pâques, les motards en colère lancent leur chasse aux nids de poule

Pour eux, la chasse aux œufs va se passer sur les routes. Et les nids, ils sont plutôt du genre nid de poule et très dangereux pour la circulation. La fédération française des motards en colère relance en ce week-end de Pâques, l'opération "nid de poule", censée alerter sur l'état de nos routes pour que les autorités lancent des travaux de rénovation. Les motards de France et de Moselle sont invités à prendre en photo chaque imperfection et la localiser sur le site dédié.

Le printemps, saison de tous les dangers

"Après chaque hiver, le froid a détérioré nos routes", confie Jean-Yves Martignon, coordinateur adjoint de la fédération en Moselle. Lui-même a failli en faire l'expérience malheureuse il y a quelques temps. "La signalisation n'était pas adapté au niveau d'un dos d'âne, où je me suis fait surprendre. Ma moto a décollé et ç'aurait pu mal se passer", confie-t-il. La signalisation, les nids de poule ou encore les dos d'âne : cette opération englobe effectivement de nombreux problèmes routiers.

En Moselle, le réseau secondaire est particulièrement touché selon le motard, et donc, le plaisir des sorties en est gâché. "Ce qui se vend beaucoup en ce moment, ce sont les motos-trails, censées être performantes sur les chemins. Ça pourrait peut-être illustrer cette crainte", explique Jean-Yves Martignon. Il faut donc selon lui que les autorités refassent de manière durable les chaussées. "Parce que souvent, ça ne tient pas longtemps", conclut-il pour rappeler l'objectif de cette opération.