Pour se préparer au Brexit, la région des Hauts-de-France met en place le concept de "frontière intelligente"

Le Brexit entrera en vigueur dans deux semaines, le 1er janvier. Et l'enjeu est énorme pour les Hauts-de-France. "Nous resterons frontaliers, il faut s'organiser" déclare le préfet de région Michel Lalande. Ça passe par la "Frontière intelligente".

70% des échanges commerciaux entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne transitent par les Hauts-de-France. La région tient donc le premier rôle dans le transport de marchandises par la Manche. Elle compte bien le rester après le Brexit, dans deux semaines, le 1er janvier 2021.

Plus de contrôles, donc plus de temps à attendre à la frontière

Qu'il y ait un accord commercial ou pas, la frontière sera rétablie. Entraînant des formalités pour ceux qui veulent la franchir, alors que jusqu'ici, il n'y en a pas besoin. Il faut donc s'attendre à une perte de fluidité. La frontière intelligente est là pour la diminuer au maximum.

Le préfet des Hauts-de-France, Michel Lalande explique la problématique : "Les contrôles douaniers s'effectuent au long cours. Sur un bateau qui part d'un port chinois jusqu'à un port français. Nous, nous avons une heure. Donc vous vous rendez bien compte qu'il faut organiser la frontière intelligente."

700 agents d'Etat ont été recrutés, formés et affectés à la frontière des Hauts de France. Douaniers, inspecteurs vétérinaires et phytosanitaires, agents de la police aux frontières

Comment va marcher la frontière intelligente ?

Les contrôles vont aussi se faire pendant la traversée. Auparavant, le transporteur aura rempli la déclaration en ligne.

"Le chauffeur arrive au guichet de la compagnie et il présente un code-barre, explique Benoît Rochet, le directeur général adjoint des ports de Boulogne et de Calais. L'opérateur le scanne, la douane française sait donc que la marchandise est présente au port et va être embarquée sur le bateau."

"Pendant la traversée, continue Benoît Rochet, _la douane réalise l'étude de cette déclaration_. Quinze minutes avant l'arrivée au port, les compagnies peuvent donc afficher le statut du poids lourd : Il est vert, le chauffeur peut procéder à une sortie sans formalités. Il est orange, il doit rejoindre les zones d'attente orange, une fois arrivé au port, il est pris en charge."

40 millions d'euros investis sur les ports de Boulogne, Calais, Dunkerque et sur l'eurotunnel pour s'adapter au Brexit

Les entreprises doivent déjà anticiper ce mode de fonctionnement

Toutes les entreprises qui commercent avec la Grande-Bretagne ne sont pas sensibilisées à la "frontière intelligente". "Il y en a un nombre significatif, qu'on a pas réussi à toucher, explique Jean-Michel Thillier, directeur interrégional des douanes. Ce sont plutôt des petites entreprises qui n'étaient pas forcément habituées à faire de l'exportation vers des pays tiers."

8000 entreprises régionales commercent avec le Royaume-Uni. 500 sont identifiées comme particulièrement vulnérables au Brexit

Comment ça risque de se passer pour elle? "Elles peuvent se retrouver bloquées. Ca leur arrivera une fois. Mais des parkings ont été installées. Et des professionnels du dédouanement pourront les aiguiller sur les formalités au moment du passage à la frontière."

Les entreprises concernées peuvent trouver des informations sur le site des douanes françaises.