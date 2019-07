Pour son premier anniversaire la gare Sud de France n'est pas à la fête

Montpellier, France

Cela fait un an que la gare Sud de France est en service dans le quartier Cambacérès au sud de Montpellier. Depuis son ouverture, cette gare qui a coûté 142 millions d'euros est qualifié de "gare fantôme" par les militants écologistes d'EELV. Elle est difficilement accessible et accueille peu de trains de voyageurs. Il y a un an il n'y avait pas eu d'inauguration officielle et pour ce premier anniversaire il n'y a pas plus de fête programmée.

Quel bilan un an après ?

Après une année d'exploitation ce sont toujours les trains de fret qui sont les plus nombreux, une trentaine par jour. 70 % du trafic fret passe par la nouvelle ligne. Pour les voyageurs l'offre est la même qu'au début à savoir 8 trains quotidiens mais le premier TGV pour Paris a 6h30 a doublé sa fréquentation depuis qu'il ne part plus de Saint-Roch.

En un an, 850 000 passagers sont passés par Sud de France soit 6 fois moins qu 'en centre ville. Ils seront plus nombreux à partir du 15 décembre et l'ouverture de la gare de Nîmes- Pont du Gard. On va passer à 24 TGV chaque jour. Des TGV qui vont en fait basculer de Saint Roch vers Sud de France.

Le tram en 2022

Dans le grand hall de la gare il y a pour l'instant toujours très peu d'activité, un point Relay mais des appels d'offre ont été lancés pour accueillir d'autres commerces. Enfin concernant l'accès à la gare, la métropole 3M a mis en place de nouveaux accès routiers pour réduire les bouchons. Le nombre de navette bus Tam a été revue. Pour le tramway il faudra attendre 2022 pour le prolongement de la ligne 1.

Les écolos toujours mobilisés

Jusqu'au 14 juillet, la SNCF réalise des travaux dans la gare de Nîmes-pont du gare. Conséquence tous les TGV de la gare Sud de France arrivent et partent de St Roch . "C'est bien la preuve qu'elle n'est pas saturée" selon les militants d'EELV qui ce lundi matin ont distribué des tracts et déployé une banderole " Gare Saint Roch saturée? Mensonge!" devant l'entrée de la gare du centre ville.

Coralie Mantion porte parole EELV à Montpellier. St Roch saturée, c'est faux! Copier

A partir du 15 décembre la gare Sud de France proposera 24 TGV, 6 fois plus qu'aujourd'hui mais "c'est un leur ce sont en fait des trains qui partent ou arrivent actuellement à la gare Saint Roch et qui seront déplacés. Il n'y aura donc pas de trains supplémentaires. Au contraire, les passagers auront même un choix plus limité qu'aujourd'hui. Ils devront parfois partir du centre ville et revenir via la gare Sud de France ou l'inverse" déplore Manu Raynaud porte parole EELV à Montpellier.

Manu Raynaud porte parole EELV à Montpellier. Plus de TGV à la fin de l'année, oui mais... Copier