Pour voyager, ils préfèrent prendre la Nationale 7

Ce dimanche est classé rouge dans le sens des retours par Bison Futé. L'autoroute A7 risque donc d'e^tre chargée, et les embouteillages au rendez-vous. Certains optent donc pour un autre itinéraire, plus lent mais plus tranquille : la Nationale 7.

Drôme, France

À l'ombre d'un arbre, sur une des deux tables de pique-nique de cette petite aire de repos, à quelques mètres de la route, le groupe de Normands à poser nappe et provisions. "On a du fromage, un peu de jambon, quelques fruits, et un peu de rosé, s'amuse Pierre, derrière ses lunettes de soleil. Moi, j'ai le droit. Je ne conduis pas !"

Avec trois amis, ils reviennent de Carpentras, dans le Vaucluse. Au lieu de prendre l'autoroute, ils préfèrent rouler sur la Nationale 7. "On aime bien prendre cette routes pour les petits patelins, raconte Catherine. Puis, on peut s'arrêter quand on veut, on n'est pas presser. C'est un avant goût des vacances !"

Depuis 30 ans, la route a changé

Il y a une trentaine d'années déjà, Pierre roulait sur la nationale. Et depuis, tout a beaucoup changé : "On voit la pollution le long de cette route. il y a des maisons abandonnées, des restaurants abandonnés, beaucoup de casses, regrette Pierre. Ça a dénaturé le paysage."

La route vers Caen est encore longue. Mais les Normands rentreront tranquillement, en passant par la Bourgogne, pour visiter quelques châteaux.