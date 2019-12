Pourquoi certaines routes des Landes sont toujours fermées deux semaines après les intempéries

Landes, France

Deux semaines après les premières inondations, l'eau ne s'est toujours pas retirée de certaines routes départementales des Landes. Le département n'a aucune idée de quand la circulation pourra être rétablie sur ces axes.

"Le problème ce n'est pas la pluie, c'est que l'eau soit évacuée", explique Jean-Paul Couffinhal, responsable des routes au conseil départemental des Landes. Le problème, c'est que les sols sont saturés. Et s'il fait beau depuis quelques jours, cela ne veut pas dire que la situation s'améliore.

Avec le redoux, la neige fond et les rivières ne désemplissent pas. Les nappes phréatiques non plus. Pour libérer les routes, il faut la combinaison de ces deux facteurs "que l'eau s'évacue par les rivières et que les nappes phréatiques baissent" dit Jean-Paul Couffinhal.

Mais attention, même si vous ne voyez plus d'eau sur une route, si elle est barrée il ne faut pas risquer de s'y engager. Le département explique qu'il y a tellement d'eau dans le sol, que si une voiture s'y engage, elle va déformer la chaussée au risque de casser le bitume. En résumé, si une route est barrée c'est qu'il y a une bonne raison.