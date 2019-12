Pourquoi il n'y aura pas de service minimum dans les transports parisiens le 5 décembre

Île-de-France, France

Vous pourriez bien ne trouver aucun train sur votre ligne jeudi 5 décembre, jour de grève contre la réforme des retraites. Le service minimum ne fonctionne pas car la loi ne l'impose pas dans les transports contrairement aux hôpitaux par exemple.

La législation votée en 2007 par le gouvernement Fillon oblige simplement les grévistes à se déclarer 48 heures à l'avance pour permettre à la SNCF et à la RATP d'adapter leur plan de transport et communiquer une information fiable sur les trains et les lignes qui circulent mais elle ne permet pas aux entreprises de réquisitionner du personnel.

Des effectifs insuffisants pour remplacer les grévistes

Mathématiquement, si le nombre de grévistes est très important jeudi, les effectifs pourraient être insuffisants pour faire tourner les lignes même si les cadres rappelés à la conduite peuvent permettre de pallier le manque de quelques conducteurs.

En revanche, le contrait qui lie la région Île-de-France aux opérateurs prévoit bien un service minimum de 50% en heure de pointe sur le réseau RATP et 30% sur les lignes SNCF mais cette disposition n'est pas une obligation légale, elle permet seulement à Île-de-France Mobilités de demander aux opérateurs d'indemniser les voyageurs, ce qui sera fait en cas de grève longue, la SNCF s'y est engagée.