Pourquoi y a-t-il pénurie d'essence en fin de week-end sur la Côte d'Azur ?

Depuis plusieurs week-ends, les dimanches soirs et lundis matins, certaines stations services sont en pénurie d'essence. On vous explique pourquoi.

Depuis quelques semaines, les dimanche soirs et lundi matins, certaines stations services azuréennes sont fermées. Elles sont en pénurie d'essence, de sans-plomb la plupart du temps. La raison est simple. : les camions citernes n'ont pas le droit de circuler le week-end. Du coup, le dernier ravitaillement se fait le vendredi. Ensuite, il faut attendre le lundi.

Entretemps, la demande étant très forte en cette période estivale et les cuves normalement petites, les stations sont vite à sec. Mais en ce week-end de chassé croisé entre juillet et août, se superpose un autre problème. Les dépôts départementaux arrivent en bout de course : ceux de de Puget-sur-Argens et Puget-Théniers pour les Alpes-Maritimes ne seront ravitaillés que mardi 2 août. Les stations azuréennes n'auront donc pas beaucoup de réapprovisionnement lundi. Et la pénurie risque d'être encore plus forte.