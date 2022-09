Pourquoi l'avion qui a raté son atterrissage à l'aéroport de Montpellier n'a pas encore été évacué ?

L'avion qui a raté son atterrissage à l'aéroport de Montpellier dans la nuit de vendredi à samedi bloque toujours l'unique piste de décollage et d'atterrissage. Il a fini sa course dans l'étang de l'Or à Mauguio. L'avion va être sorti de l'eau avec une grue ce dimanche matin.

Les vols ne reprendront pas ce dimanche matin à l'aéroport de Montpellier. L'avion de fret qui a raté son atterrissage et qui a fini sa course dans l'étang de l'Or à Mauguio n'a toujours pas pu être enlevé. La partie avant de ce Boeing 737 est immergée. L'unique piste de l'aéroport est toujours bloquée. L'accident a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi au moment où il y avait des pluies diluviennes. 3 personnes étaient dans l'avion. Personne n'a été blessé.

Comment le sortir de l'étang ?

Alors pourquoi l'avion n'a toujours pas été sorti de l'étang ? Pour plusieurs raisons. Il fallait s'assurer que le train d'atterrissage avant était fonctionnel et qu'il pouvait rouler. Surtout qu'il faut réussir à l'extraire de l'eau puis le retourner et le remettre dans le bon sens pour l'évacuer.

Plusieurs hypothèses étaient sur la table : faut-il le tirer ? Ou le soulever ? Si une grue est utilisée, il faudra stabiliser l'endroit où elle va être positionnée.

L'ensemble des parties prenantes ont tranché. La compagnie exploitant l’avion, les assureurs, les experts, Boeing, la Direction générale de l'Aviation civile et les équipes de l’aéroport ont décidé d’acheminer dans les prochaines heures du matériel lourd de levage pour déplacer l’aéronef. Cette manœuvre techniquement complexe sera engagée dimanche matin.

Enjeux écologiques et financiers

Plusieurs risques sont à prendre en compte. Le premier c'est la pollution. Il faut éviter la fuite de réservoir. Plusieurs milliers de litres de carburant pourraient se déverser dans l'eau. D'ailleurs des boudins flottants absorbants ont été mis en place.

Ensuite, il y a un gros enjeu financier. Un Boeing 737 ça coûte cher et il faudra limiter la casse en le déplaçant. La compagnie suédoise West Atlantique, à qui appartient l'avion, veut le récupérer dans le meilleur état possible. Et l'arrêt des vols, cela représente aussi un manque à gagner pour l'aéroport de Montpellier. En temps normal, 5000 à 7000 passagers y sont accueillis chaque jour.

Une enquête sur les circonstances de l''accident

Quatre agents du Bureau d'Enquête et d'Analyses étaient sur site ce samedi pour effectuer les constatations sur l'appareil et autour. Ce sont eux qui sont chargés de l'enquête sur les circonstances et les causes de l'accident. Le BEA a ouvert une enquête de sécurité. Les enquêteurs ont pu récupérer les enregistreurs de vol. Sous l’autorité du procureur de la République, la Gendarmerie des Transports Aérien a été saisie pour mener des investigations sur les circonstances de l’accident.