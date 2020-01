Pourquoi l'harmonisation des lignes de cars est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle

La Souterraine, France

Depuis le 1er janvier, il y a du changement dans l'organisation de la ligne de car "Felletin - Guéret - La Souterraine". Ce car qui permet d'aller prendre à la Souterraine, les trains Intercités vers Paris, Brive ou Toulouse. Ce changement est du à l'harmonisation par la Nouvelle-Aquitaine des lignes de car interurbaines dans toute la région, en application de la loi NOTRe (votée en 2015).

Il y a une bonne nouvelle : les billets de car Felletin - la Souterraine coûte désormais moins chers : 2 euros l'aller, quelque soit le nombre de kilomètres. Ce tarif est le même pour toutes les lignes de car régulières de la région.

La garantie correspondance SNCF s'arrête à la Souterraine

Mais il y a aussi des mauvaises nouvelles. La SNCF ne commercialise plus les billets "Felletin - Guéret - La Souterraine". Il est possible d'acheter le billet uniquement au conducteur et cela a des conséquences fâcheuses.

Prenons d'abord l'exemple d'un voyage Guéret - Paris. Il faut désormais acheter deux billets, celui du train et celui du car. Et la garantie correspondance de la SNCF s'arrête désormais à la Souterraine. Ce qui veut dire que si vous revenez avec le dernier train de la journée et que celui-ci est très en retard, plus d'une demi-heure par exemple, le car ne vous atteindra pas. Ce genre de situation arrive une dizaine de fois par an.

Auparavant, la SNCF vous garantissait la correspondance. Les agents de la gare faisaient donc en sorte que vous terminiez votre voyage tranquillement, en appelant un autre car ou un taxi. Désormais il vous faudra vous débrouillez seuls et rentrer par vos propres moyens.

Passer par Montluçon ou Limoges pour aller à Paris ?

L'autre conséquence qui interroge ce sont les nouvelles propositions de voyage sur le site de la SNCF. Puisque la SNCF ne commercialise pas les billets de car "Felletin - Guéret - la Souterraine", elle ne les propose pas sur son moteur de recherche de billet en ligne.

Si on reprend l'exemple d'un billet Guéret - Paris, aujourd'hui si vous cherchez ce billet, la SNCF ne vous propose plus de passer par la Souterraine. Elle vous propose des Guéret - Paris via Limoges ou Montluçon, forcément plus long.

Une solution très simple, pour ceux qui ceux qui la connaisse

La solution est simple : il faut acheter un billet la Souterraine -Paris et aller à la Souterraine par ses propres moyens, en car ou en voiture personnelle.

Mais cette solution est simple pour celui qui l'a connait. On peut donc légitimement s'inquiéter pour ceux qui viennent en Creuse en transports en commun. Si personne ne les prévient de prendre un billet pour la Souterraine, ils prendront leurs billets pour Guéret, Felletin ou Aubusson. Ils passeront donc par Limoges ou pire, par Montluçon et subiront donc des voyages plus longs que nécessaire.

Ce département étant déjà réputé pour être éloigné de tout, est-ce vraiment nécessaire de rajouter des bâtons dans les roues de ceux qui veulent venir profiter de nos jolis paysages ?