Pourquoi la Loire-Atlantique compte-t-elle autant de ronds-points ?

Avez-vous l'impression de tourner en rond quand vous prenez la voiture ? C'est peut-être normal. La Loire-Atlantique est le département qui comptabilise le plus grand nombre de ronds-points. Rien qu'à Nantes, on en dénombre 1.100 pour 1.300 carrefours.

3.000 ronds-points en Loire-Atlantique

La folie du giratoire est-elle née avec Jean-Marc Ayrault ? Fin des années 80, le maire de Saint-Herblain - à l’époque -, cherche une solution pour fluidifier le trafic dans sa commune et limiter le nombre d'accidents. Jean-Marc Ayrault s'en réfère alors à l'urbaniste Yan Le Gal. "J'avais dans mes connaissances à un ami anglais, lui aussi urbaniste, explique Yann Le Gal. On a proposé à Jean-Marc Ayrault de faire un petit voyage en Angleterre. Et il a vu ces petits ronds-points".

Reste à convaincre le directeur de la Direction départementale de l'équipement (DDE). "Il était mitigé, se souvient Jean-Marc Ayrault. Alors je l'ai pris dans ma voiture et je lui ai montré une expérience qu'on avait faite avec des bottes de foin. Il a été convaincu, on a pu faire une expérimentation et ça a marché".

L'idée a germé partout en France. Le pays est désormais celui qui compte le plus de giratoires par rapport au nombre d'habitants. Jean-Marc Ayrault, élu maire de Nantes en 1989, multiplie le nombre de ronds-points. « Je ne les ai pas comptés mais je dois être pas loin du record », plaisante-t-il.

un peu plus de 3.000 ! Loin devant la Haute-Garonne et la Gironde (respectivement 2.196 et 1897). Rien qu'à Nantes, il y en 1.100 pour 1.300 carrefours. Et leur nombre augmente encore ! Une dizaine de ronds-points a vu le jour l'année dernière à Nantes. + 3,8% entre 2017 et 2018.