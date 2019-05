Changements d'horaires sur les trains Paris - Orléans depuis lundi : la SNCF a-t-elle suffisamment communiqué ?

Depuis le 13 mai et jusqu'au 30 juin, les horaires de certains trains sont modifiés entre Orléans et Paris, en raison de nouveaux travaux sur les voies. Des durées de trajets sont rallongées. La SNCF a communiqué sur ces changements mais reconnaît des ratés : des usagers n'étaient pas au courant.

Depuis lundi 13 mai, les usagers découvrent de nouveaux horaires et des temps de trajets modifiés sur la ligne SNCF Orléans-Paris. Ces changements vont durer jusqu'au 30 juin prochain. C'est une nouvelle conséquence la modernisation des trente-deux kilomètres de voies au nord d’Orléans, entre Boisseaux et Cercottes. Par mesure de sécurité, les trains sur ce tronçon doivent circuler moins vite. Cela rallonge les trajets et entraîne donc pas mal de bouleversements pour les usagers (départs de trains avancés ou retardés, selon les cas).

Changements d'horaires du 13 mai au 30 juin

Par exemple, le train qui part d'Orléans à 17h25 arrive désormais à 19h17 à Austerlitz, au lieu de 19h10 : ces sept minutes peuvent changer beaucoup de choses dans le quotidien d'un voyageur qui a ensuite une correspondance ou un horaire "impératif". D'autant que des usagers ont regretté, en début de semaine, de ne pas avoir été informés de ces changements par la SNCF.

3.000 mails envoyés aux abonnés par la SNCF, mais 1.500 non lus

Interrogée par France Bleu Orléans, la SNCF explique avoir communiqué auprès des usagers mais Oriane Nicole, responsable relations clients et institutionnels pour la ligne Paris-Orléans, reconnaît quelques ratés : "on a procédé à plusieurs actions de communication, on a déposé des flyers dans les trains, sur les sièges, on a effectué des rencontres clients dans certains trains. Nous avons envoyé 3000 mails à nos abonnés, mais seuls 50% ont été lus ! D'autres n'ont rien reçu. Il faut donc qu'on analyse les choses, c'est une démarche de mise en qualité qu'on doit faire rapidement".