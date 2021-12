Pourquoi le givre cause-t-il des retards sur les trains en Nouvelle-Aquitaine ?

Dans le sud de la région Nouvelle-Aquitaine, le givre sur les caténaires cause de nombreux retards sur le réseau TER. En cause, le manque de passage de "trains-racleurs", d'après la fédération des usagers des transports de la région.

Ces dernières semaine, le réseau ferré de Nouvelle-Aquitaine est particulièrement touché par des retards à cause du givre.

Les nuits très fraîches gèle des caténaires ce qui provoque de nombreux retards, les trains doivent rouler très lentement en début de journée. Mais pourquoi le givre met-il la pagaille particulièrement en Nouvelle-Aquitaine ? "Nos départements ne sont pas habitués à ce genre de températures", sourit Christian Boucaret le président de la FNAUT, la fédération des usagers de transports de la région.

Pourtant en ce moment, chaque jour, un train-racleur passe sur le réseau juste avant le passage des premiers TER. Ce sont des engins faits pour se débarrasser du givre qui se cristallise sur les caténaires dans la nuit. "Il y a deux problèmes, d'abord, sur notre réseau aucun train ne circule en ce moment entre 23h et 4h du matin, le givre a donc le temps de se former. Et les trains-racleurs ne passent pas assez souvent", explique-t-il. "Pas autant que dans d'autres région plus habituées."

La solidité des nouvelles rames de TER en Nouvelle-Aquitaine est aussi en question. "Il faudrait renforcer les pantographes, c'est-à-dire l'appareil qui permet de prendre le courant sur la caténaire. Le matériel moderne est moins solide."

Sollicité, la SNCF n'a pas souhaité répondre à nos questions. A noter, la société ferroviaire prévoit des perturbations jusqu'au 2 janvier 2022 inclus à cause de "contraintes de production liées à la pandémie COVID-19."