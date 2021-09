Pourquoi le réseau SNCF a-t-il été perturbé dans l'Hérault depuis les intempéries dans le Gard?

Bonne nouvelle pour les voyageurs qui empruntent le train entre Lunel et Nîmes : le trafic ferroviaire reprend, ce mardi 28 septembre 2021. Il était interrompu depuis les inondations dans le Gard, mardi 14 septembre, qui ont endommagé les infrastructures. Pendant deux semaines, des bus faisaient la navette.

Mais par ailleurs, les problèmes au niveau de ce tronçon ont entraîné des perturbations sur tout le réseau du département, ces deux dernières semaines....

Une série de problèmes

À commencer par des billets vendus pour des trains qui n'existent pas. C'est ce qui est arrivé à Laurent Hercé. Cinq jours après les inondations, l'élu de Sète, qui a l'habitude de se déplacer en train les week-ends, s'est retrouvé en carafe. "J'avais acheté un billet, sur le site Internet de la SNCF, pour aller de Sète à Avignon, explique-t-il. Et puis, le train s'est arrêté à Lunel. Et tous - on était des centaines de voyageurs -, on a dû prendre le bus pour aller jusqu'à Nîmes."

"Je comprends qu'il y ait des problèmes à cause des inondations, poursuit Laurent Hercé. Mais vendre des billets pour des trajets qui n'existent pas, ça pose problème..." Lui n'a pas pu arriver à destination, à Tarascon. Il a passé le reste de sa journée à Nîmes. D'autres, raconte-t-il, n'ont pas pu attraper leur correspondance en gare de Nîmes.

Les voyageurs ont rencontré un autre problème : des trains qui circulent à l'ouest du département et qui ont été supprimés à cause du tronçon coupé entre Lunel et Nîmes. "C'était noté que c'était à cause des inondations, note Laurent Hercé. Je n'ai pas eu connaissance d'autres inondations à l'ouest..."

L'interruption du trafic a aussi entraîné d'autres perturbations sur tout le réseau du département Copier

Lunel-Nîmes, un axe majeur

L'axe Lunel-Nîmes est en fait majeur. "C'est un axe stratégique, explique Jean-Luc Gibelin, élu à la Région en charge des Transports. C'est un entonnoir. D'un côté, c'est le Rhône. De l'autre, on descend vers Carcassonne ou Perpignan. 150 trains circulent chaque jour sur ce trajet ! Alors, certains ont été déviés. Mais vous imaginez bien que c'est impossible de le faire pour tous." Car il n'y a qu'une seule autre voie, utilisée pour le fret.

Par ailleurs, un centre de maintenance est situé à Nîmes. "Il se peut qu'il y ait eu des trains, qui devaient faire Montpellier-Avignon par exemple, qui n'aient pas pu être affrétés car ils étaient bloqués au centre de maintenance", explique Jean-Luc Gibelin.

Pour l'élu, il faut en tirer les conséquences. "On ne peut pas être autant dépendant des aléas climatiques, juge-t-il. Surtout que l'on sait que ce sont des événements amenés à être de plus en plus fréquents." Le souci majeur, c'est bien qu'il n'y ait qu'une voie ferroviaire : que 150 trains ne peuvent que passer par ce tronçon Lunel-Nîmes. Pour Jean-Luc Gibelin, il est essentiel de construire la Ligne à Grande Vitesse Montpellier-Perpignan.

Sollicitée sur les problèmes soulevés par les voyageurs, la SNCF n'a pas répondu clairement. Elle indique qu'un geste commercial sera fait pour tous les voyageurs qui circulent sur le tronçon Lunel-Nîmes et qui ont des abonnements annuels ou mensuels.

