Le premier train à hydrogène au monde a été inauguré lundi 17 septembre en Allemagne. Et il se trouve que l'on pourrait voir arriver ces trains écolos dans l'Yonne, précisément sur la ligne Auxerre-Saint-Gervais / Laroche-Migennes afin de remplacer les TER au diesel, plus polluants.

Yonne, France

Le train diesel a trouvé son remplaçant ! Lundi 17 septembre, en Allemagne, plus précisément en Basse-Saxe, le groupe français Alstom a lancé son premier train à hydrogène sur une ligne régionale. Une première mondiale qui serait la bienvenue dans l'Yonne où des trains diesel circulent encore entre Auxerre et Laroche-Migennes.

Comment ça fonctionne, un train à hydrogène ?

C'est un train qui émet de la vapeur d'eau ainsi que de l'eau condensée. Le principe de ces trains zéro pollution est simple : ce sont des piles à combustible qui transforment de l'hydrogène stocké sur le toit du train et l'oxygène ambiant en électricité. L'énergie produite vient alors se loger directement dans des batteries en ion-lithium. Des trains un peu moins bruyants que les autres qui éliminent les émissions de gaz à effet de serre liées à la propulsion de l'engin.

Pourquoi le train à hydrogène a-t-il des chances d'arriver dans l'Yonne ?

Tout simplement parce qu’il est censé remplacer sur des lignes non électrifiées les trains roulant au diesel, qui seront interdits un jour ou l'autre car trop polluants. Dans l'Yonne, l'électrification d'une ligne devrait être abandonnée pour pouvoir accueillir à terme des trains à hydrogène. C'est la ligne Auxerre-Saint-Gervais / Laroches-Migennes. Et figurez-vous que la production locale d'hydrogène de toute sorte est en plus facilitée dans la région bourguignonne : l’hydrogène verte (issue des éoliennes et du photovoltaïque notamment) grâce à la centrale qui sera mise en place non loin de la gare d’Auxerre pour l’arrivée des bus à hydrogène l’an prochain dans la commune auxerroise, mais aussi l’hydrogène grise, obtenue avec la récupération de déchets issus de l’industrie chimique qui pourront être acheminés depuis l’usine de Tavaux (Jura).

De quoi permettre d'alimenter les futurs trains à hydrogène sans problème. Un gros avantage qui fait dire à tous les acteurs du dossier que le train à hydrogène est en bonne voie pour l'Yonne. Missionné, le député (LREM) de la 5e circonscription de Gironde Benoît Simian doit rendre avant la fin de l’année un rapport à la ministre des Transports Élisabeth Borne sur le développement du train à hydrogène, dans lequel seront choisis six sites d’expérimentation.

Les TER Bourgogne roulant au diesel vivent peut-être leurs dernières années... © Radio France - Damien Robine

Pour Michel Neugnot (PS), 1er vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en charge des transports, et qui a milité pour l’abandon de l’électrification de la ligne Auxerre-Saint-Gervais / Laroche-Migennes notamment en vue de l’arrivée du train à hydrogène, il n’y a aucune raison que l’Yonne et l’Auxerrois ne soient pas retenus. "Nous sommes un territoire à hydrogène, affirme-t-il. Nous avons toutes les compétences pour en produire. La France a beaucoup de retard dans le domaine des transports verts. Les trains de voyageurs au diesel seront amenés à disparaître, tout comme les véhicules au diesel tout court. Le train à l’hydrogène, qui n’émettra aucune empreinte écologique négative, c’est l’avenir. La présidente de la Région et moi, qui tenons énormément à ce projet, serions extrêmement déçus si nous étions oubliés dans le rapport remis au gouvernement."

Si la ligne Auxerre-Saint-Gervais / Laroches-Migennes est retenue, le train à hydrogène pourrait arriver dans l'Yonne d'ici 2022.

Va-t-on gagner du temps grâce au train à hydrogène ?

Et bien pas vraiment d'un point de vue de la rapidité. Il faut savoir que les trains à hydrogène roulent à la même vitesse que les TER : 140 km/h. L'autonomie est identique (1 000 km) tout comme le temps qu’il faut pour faire le plein. En réalité, il s’agira des mêmes trains au niveau du squelette, mais avec une motorisation différente.

En revanche, c'est en matière de fréquence que le voyageur va être gagnant. Guy Férez, le maire (PS) d'Auxerre et président de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois, est partie prenante dans le dossier. Et il a déjà quelques idées... "Nous devons entrer dans la mobilité moderne et douce, sans rejet d’émissions polluantes dans l’atmosphère, explique-t-il. Mais l’arrivée du train à hydrogène va aussi permettre l’amélioration des infrastructures et des conditions de circulation. Auxerre n’est pas démunie en matière de transport ferroviaire. Nous avons 12 liaisons Auxerre-Paris aller-retour tous les jours, dont six par train direct. Mais ce que je souhaiterais, c’est qu’à l’occasion de la mise en place du train à hydrogène, nous puissions avoir une liaison directe Auxerre-Paris toutes les heures. C’est un grand projet."

En attendant, faute de plus de trains directs, il faudra encore patienter les 10 minutes de correspondance à Laroche-Migenne entre Auxerre et Paris.