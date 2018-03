Dijon, France

Contrairement à la journée de jeudi, les bus ont pu rouler le matin, et heureusement, car il a fallu remplacer par des bus de substitution les lignes de tram défaillantes. Les tramways s’étaient-ils mis à patiner ? Pas du tout. Pour trouver l’origine de la panne, il fallait lever les yeux.

Sur les caténaires, la glace empêche une bonne transmission du courant

L’explication nous a été fournie par Laurent Verschelde, directeur général de Keolis Dijon Mobilités : « La pluie verglaçante a enrobé les caténaires d’une couche de glace. C’est un phénomène d’isolation des câbles qui se produit., et qui ne permet plus de capter suffisamment d’énergie pour faire avancer le tramway. Et si la machine insiste pour capter cette énergie, elle peut générer des arcs électriques qui risquent de faire fondre la ligne. » C’est précisément ce qui s’est passé au niveau de la piscine olympique de Dijon. Une rupture de ligne c’est un scénario noir pour l’opérateur. En décembre 2017, il avait fallu trois jours pour effectuer une telle réparation.

Attendre que la glace fonde

Il existe pourtant un matériel adapté pour lutter contre le phénomène de givre. Des trams sont équipés d’un dispositif qui racle le givre sur les câbles. Mais si la couche de glace est trop épaisse, l’opération risque d’endommager la ligne électrique. Dans cette situation, le plus sage est d’attendre que la température se réchauffe et fasse fondre la glace. Le problème étant que ce vendredi, le thermomètre a été lent à remonter.

La circulation sur la ligne T2 a été rétablie aux alentours de midi. C'était beaucoup plus compliqué sur la T1, où le trafic n'est revenu qu'à 14h30 de manière partielle entre les arrêts Université et Gare. Le retour à la normale était espéré en soirée.