Pourquoi les avions de ligne survolent parfois Nice à basse altitude ?

Dans la soirée de mardi, un avion Rafale en exercice a survolé la ville d'Antibes à basse altitude. Sur Facebook, les réactions et témoignages sont nombreux, décrivant un "bruit d'enfer", "un avion en rase motte au-dessus des habitations". Il s'agissait donc d'un Rafale en exercice qui a subi une avarie moteur, d'où le bruit important. Le pilote a demandé à pouvoir se poser en urgence à l'aéroport de Nice.

Des avions qui survolent à très basses altitudes les villes de Nice ou Antibes, ça arrive de temps en temps. Et il y a plusieurs explications à cela : le vent, la situation géographique de l'aéroport de Nice, il y a aussi les illusions d'optique qu'ont les observateurs au sol, et plus les avions sont gros plus ils ont besoin de place avant l'atterrissage, donc plus ils peuvent déborder un peu de leur trajectoire.

Le spécialiste aéronautique de Radio France, Michel Polacco s'est posé plusieurs fois à Nice, il connait bien les lieux.

Michel Polacco, expert aéronautique de Radio France Copier

A Nice, qu'en pensent les habitants qui voient passer ces oiseaux d'acier parfois très près ?