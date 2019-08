Pourquoi les pelouses du tram du Mans sont arrosées pendant la sécheresse ?

Malgré la sécheresse, les pelouses du tram manceau restent de vertes. Elles sont arrosées toutes les nuits pour qu'elles ne grillent pas. Sinon, il faudrait les remplacer et ça coûte cher.

Les pelouses sont arrosées toutes les nuits, entre minuit et 7h.

Le Mans, France

Elles forment une coulée verte d'une dizaine de kilomètres dans l'agglomération mancelle. Les pelouses du tram du Mans sont resplendissantes, malgré les incitations de la Préfecture de la Sarthe à économiser l'eau. Alors qu'une partie du département est placée "en situation de crise", le Mans est seulement en "vigilance". Ce qui signifie que la Préfecture "informe et incite les particuliers et les professionnels à économiser l'eau".

"Ça coûterait trois millions d'euros" de remplacer cette pelouse

L'arrosage des plates-bandes, le long des rails, est indispensable, selon la Setram. "La terre dans laquelle est plantée la pelouse fait à peine dix centimètres d'épaisseur", détaille Jean-Paul Pringuet, le directeur du réseau de transport manceau.

"Si jamais il y a un manque de pluie, la pelouse grille et elle n'est pas rattrapable."

L'herbe des jardins a des racines plus longues, donc elle repousse plus facilement, au bout de quelques semaines. Si les kilomètres de plates-bandes se dessèchent, il faut alors les remplacer intégralement. En comptant le matériel et la main d'oeuvre, "ça coûterait trois millions d'euros", estime Jean-Paul Pringuet. La pelouse du tram est donc arrosée "au minimum, à partir de minuit, jusqu'à 7h", explique le président de la Setram, Jean-François Soulard.

Les pelouses du tram présentent un double intérêt

Leur entretien a un coût écologique, donc la question se pose : à quoi servent ces plates-bandes le long des rails ? Surtout qu'elles ne couvrent pas l'ensemble des lignes de tram. "C'est une question esthétique, mais c'est également une question écologique", précise le directeur de la Setram.

Jean-Paul Pringuet privilégie l'herbe par rapport au béton. "Je ne suis pas persuadé que la chaleur que dégage le béton serait une bonne chose", pense-t-il. Pour l'instant, la Setram n'arrive pas à mesurer l'impact écologique que peut avoir sa coulée verte dans la ville du Mans.