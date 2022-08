Pourquoi les routes sarthoises sont blanches quand il fait chaud

Deux bandes blanches, là où passent les pneus sur certaines routes sarthoises, et qui tiennent environ dix jours. Mais de quoi peut-il s'agir ? C'est du lait de chaux, un mélange d'eau et de chaux, pulvérisé par le Département de la Sarthe avant des vagues de chaleur. Sa fonction est toute simple : "Quand il fait chaud, potentiellement, le bitume peut remonter à la surface. Et le lait de chaux blanchit le revêtement donc limite la remontée de température et crée une interface entre le bitume et le pneu", explique Fabrice Rabiller, le chef de service du Département.

De la chaux quand il fait chaud

Car en période de canicule, la température du bitume peut atteindre les 50 degrés : il faut donc le refroidir, et surtout empêcher les pneus des voitures d'arracher le revêtement qui se ramollit.

Après le passage du camion, la route blanchit. Elle le restera pendant 7 à 10 jours. © Radio France - Agathe Legrand

Jusqu'en 2019, le Département utilisait la technique du gravillonnage, qui consiste à "mettre du caillou aux heures les plus chaudes de la journée" sur la route. Une technique plus difficile et qui demandait de mobiliser plus de monde. Avec le lait de chaux, la protection peut se faire en amont : "L'avantage du lait de chaux c'est qu'on peut traiter par anticipation vu que ça tient une dizaine de jours", poursuit Fabrice Rabiller.

Cette année, le département a déjà sorti le camion trois ou quatre fois, à cause des chaleurs. "C'est une année difficile pour la route", concède le chef de service.

Vinaigre blanc et eau froide

Une fois sec, le lait de chaux ne présente aucun danger pour les automobilistes. Lorsqu'il vient d'être appliqué, et qu'il est donc encore humide, il est possible qu'il y ait des projections sur le bas de caisse. Dans ce cas, Fabrice Rabiller a la solution : "ça se nettoie facilement avec du vinaigre blanc et de l'eau froide."