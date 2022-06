Pourquoi n'y a t-il pas assez de chauffeurs de bus à Metz ?

Il manque des chauffeurs de bus et de Mettis sur l'agglomération de Metz. Voilà un point sur lequel direction du Met' et syndicats sont d'accords. Des difficultés qui obligent, depuis le lundi 20 juin et pour les trois prochaines semaines, l'entreprise à réduire son service, avec des cadencements plus espacés sur certaines lignes. Mais les versions divergent et s'opposent radicalement sur les causes de cette pénurie qui touche Metz comme une majeure partie des réseaux de transports en commun urbains.

Les efforts de la direction...

"Le taux d'absentéisme en plus des difficultés énormes de recrutement m'empêchent de continuer à faire le service" déplore le directeur du Met', Franck Duval qui estime qu'il manque entre "15 à 20 chauffeurs" pour fonctionner correctement, "je tire sur la corde depuis des mois et des mois en supprimant des congés, en faisant faire beaucoup d'heures supplémentaires aux conducteurs et là, j'arrive aux limites, sinon ça va être contreproductif." Le plan de transport a déjà connu de tels allégements pendant la période de crise sanitaire. Pourtant, alors que la situation est redevenue quasiment normale, les difficultés perdurent. "Avant la crise, on trouvait assez facilement des conducteurs receveurs. C'est un métier qui a aussi des contraintes : travailler tôt, travailler tard les samedis... Néanmoins, on les trouvait. Aujourd'hui, on ne les trouve plus" poursuit Franck Duval qui compare sa situation à celle que traverse les hôpitaux et de nombreuses entreprises en quête de main d'œuvre. Le directeur estime pourtant faire des efforts en termes de rémunération et d'avantages pour attirer de nouveaux candidats. "Un conducteur receveur, à un an d'ancienneté, gagne 2.600 € par mois sur douze mois, plus un 13ᵉ mois, plus une prime de vacances, plus une prime de présentéisme, plus des tickets restaurants, plus la part mutuelle de l'employeur." Le Met' fait aussi tout pour aller au-devant des candidats. "On tente toutes les formules possibles : l'apprentissage, les titres professionnels, les intérimaires, les CDD, les CDI évidemment... On recrute même sans le permis transports en commun, et on a monté un centre de formation dans lequel on prend des stagiaires, on finance les formations" expose Franck Duval.

...contestés par les syndicats

Mais les chiffres avancés par la direction font bondir les syndicats qui les contestent fermement : plusieurs salariés ont contacté France Bleu Lorraine pour nous soumettre leurs feuilles de salaires. Ces 2.600 euros correspondent, selon eux, à la rémunération brute globale primes incluses. Ils pointent également des conditions de travail des chauffeurs du réseau comme principale explication à cette désaffection. Frédéric Jager, délégué CGT des Tamm (transports de l'agglomération messine) est formel : "pour des soucis de productivité, on a cessé de dégrader les conditions de travail. Les gens se fatiguent, sont en maladie, démissionnent. C'est un métier qui n'attire plus." Le représentant du personnel pointe l'augmentation de la charge de travail des chauffeurs qui commencent de plus en tôt et finissent de plus en plus tard, "sans contreparties financières." Fréderic Jager n'est donc pas étonné de la situation actuelle, rappelant qu'il "tire la sonnette d'alarme depuis au moins cinq ans." Il faut donc prendre des mesures "fortes et immédiates", "comme augmenter les salaires" ou instaurer "une vraie pause d'une demi-heure au milieu du service."