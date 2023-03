Pourquoi tous ces vols déroutés à l'aéroport de Nantes Atlantique ?

Comme à deux reprises à la mi-janvier, plusieurs vols n'ont pas pu atterrir à l'aéroport de Nantes-Atlantique, ce dimanche soir. Au total, une demi-douzaine d'avions n'ont pas pu arriver à destination . Pourtant, les conditions météo n'étaient pas particulièrement mauvaises : pas de tempête ni de brouillard. Alors, que s'est-il passé ?

C'est en fait la combinaison de trois facteurs. D'abord, la météo : quand le vent vient de l'ouest, comme c'était le cas ce dimanche soir, les avions atterrissent par le nord, en survolant Nantes. Or, dans ce sens-là, il n'y a pas de système de guidage, d'ILS, au niveau de la piste. Les pilotes doivent donc la voir pour pouvoir atterrir.

Le vent ne chasse pas les nuages

S'il n'y a pas ce système de guidage dans ce sens, c'est parce qu'en général, le fort vent d'ouest chasse les nuages. Mais pas dimanche soir, comme à plusieurs reprises cet hiver, explique un représentant du syndicat des pilotes Air France-Transavia. Nantes-Atlantique n'est d'ailleurs pas le seul aéroport à n'avoir de système de guidage que d'un seul côté de sa piste. C'est le cas de plusieurs autres aéroports français, au contraire de ce qui se fait, par exemple, aux États-Unis.

Un changement des règles d'atterrissage

S'ajoute à cela, un changement au niveau des règles d'atterrissage. Les pilotes doivent décider plus en altitude - 90 mètres plus haut - s’ils peuvent atterrir ou non. Cela veut dire qu’en cas de temps couvert, il y a davantage de possibilité qu’une couche de nuages leur cache la piste. Et s'ils ne voient pas la piste, dans ce sens-là, ils ne peuvent donc pas atterrir.