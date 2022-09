Pourquoi un collectif a-t-il déposé un recours contre le projet de contournement ouest de Montpellier ?

Le COM doit permettre de désengorger l'ouest de Montpellier saturé matin et soir par les bouchons.

Une nouvelle conférence est organisée ce mercredi soir à la salle des granges de Saint Jean de Védas par le collectif AutreCOM. Il regroupe cinq associations qui veulent modifier le projet de contournement ouest de Montpellier, ces six kms de deux fois deux voies qui doivent être construits pour relier l'A750 de Juvignac à l'A9 à Saint Jean de Vedas, pour désengorger le trafic dans l'ouest de la métropole. AutreCOM a d'ailleurs déposé un recours en annulation devant le tribunal administratif de Montpellier en février 2022 contre ce projet.

Les membres du collectif dénoncent une solution "trop grosse pour le problème qui doit être résolu." "On va se retrouver avec une autoroute urbaine au milieu de Saint-Jean de Védas, avec tous les impacts sur la santé des habitants, sur la biodiversité que ça entraîne", affirme Céline Scornavaka. Les associations (Saint-Jean Environnement, SOS-Lez Environnement, Paysages de France 34, Action Climat Montpellier (Alternatiba) et Vélocité Grand Montpellier) se disent également préoccupées par le trafic de poids-lourds qui pourrait affluer sur cette portion d'autoroute gratuite : "Les camions qui viennent d'Italie et veulent remonter vers le nord de la France utiliseront cet axe, au lieu de passer par Béziers comme aujourd'hui, parce que c'est plus court."

Rien n'a bougé depuis le dépôt du recours

AutreCom propose donc une alternative au projet, parce qu'il faut quand même régler le problème de circulation. "Le projet serait donc un boulevard urbain à deux fois deux voies dont, idéalement, une des voies pourrait être une voie de transport collectif qui relierait les lignes de tram jusqu'à la gare TER de Villeneuve lès Maguelone. C'est un projet qui va au delà de ce qui est envisagé actuellement. La deuxième voie serait bien sûr une voie automobile et on associerait évidemment les transports doux comme le vélo. Ça ne conduirait pas à attirer la circulation des poids lourds, ça fluidifierait le trafic actuel sans l'augmenter et donc ça résoudrait les problèmes que chacun rencontre", explique Jean-Paul Rebouillat, autre membre du collectif.

Mais, six mois après avoir déposé le recours, rien n'a vraiment bougé. "On a tenté une médiation avec les communes de Montpellier, Juvignac et Saint-Jean de Védas qui a échoué. On a eu une réponse négative le 4 mai et depuis, on a pas de réponse à notre sollicitation. On a invité plusieurs fois les élus à un autre point d'information avec les habitants et les habitants. Et là, on attend. On a cette frustration d'avoir des idées, une envie d'être écoutés, qui n'a pas abouti pour l'instant", détaille Céline Scornavaka.

En attendant, le collectif organise régulièrement des points d'informations sur le projet dans les communes concernées par le contournement ouest de Montpellier.