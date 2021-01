Recharger son passe Navigo avec un iPhone, ce sera possible à partir du 20 janvier

Dès le 20 janvier, vous pourrez acheter votre forfait Navigo directement via votre iPhone, comme peuvent déjà le faire les possesseurs de smartphones Samsung. Votre passe de février sera ainsi rechargé sans avoir à passer par un automate ou un guichet en station. Il sera aussi possible de payer un Navigo jour, un Navigo semaine ou de charger des tickets de métro sur une carte Navigo Easy.

L'opération est simple. Il suffit de télécharger l'application Vianavigo et poser ensuite son passe Navigo sur son iPhone. Une fois payé, le titre de transport est directement chargé sur la carte grâce à la technologie NFC. Il faut toutefois disposer d'au moins un iPhone 7 ou d'un modèle plus récent, à l'exception des iPhone XR, XS et XS max, qui ne sont pas encore compatibles mais devraient l'être bientôt.

Pas encore possible de valider avec son iPhone

Si on peut recharger avec son iPhone, on ne pourra toujours pas l'utiliser pour passer les tourniquets du métro et du RER ou les valideurs dans le bus et le tramway. Contrairement aux smartphones Samsung, qui en plus de recharger, permettent aussi de valider et donc de se passer de sa carte Navigo.

Une fonctionnalité qui ne sera pas disponible avant plusieurs mois pour les utilisateurs d'iPhone. Des négociations sont toujours en cours entre Apple et Ile-de-France Mobilités sur les aspects techniques et financiers,