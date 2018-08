Indre-et-Loire, France

Vincent et Julie viennent de Seine St Denis, ils sont partis très tôt hier matin pour éviter les bouchons et en traversant l'agglomération de Tours, ils n'ont pas eu l'impression d'avoir réussi leur coup

J'ai l'impression que c'est pire qu'avant en fait, au contraire on a le sentiment que cela a accentué les bouchons. Oh ben oui, c'est totalement plus long, on n'avance pas -Vincent et Julie, en route vers les Pyrénées Atlantiques

Nadège, elle, est partie de Gagny à 5H00 du matin avec mari et enfants. Elle tente tant bien que mal de se rendre à La Rochelle: "depuis qu'on est partis de Gagny on est dans les bouchons, à Tours comme ailleurs, même s'ils essayent d'élargir çà change rien".

Christian est allemand, il se rend à l'Ile de Ré avec sa famille, il est d'accord, 3 voies ou pas c'est la même chose:

S'il y a plus de voies, il y a plus de trafic. Au début, çà roule plus vite mais rapidement cela congestionne autant et les bouchons reviennent vite -Christian, conducteur allemand

Chez Vinci Autoroutes, on reconnaît que les bouchons n'ont pas été éradiqués par le passage à 2 fois 3 voies entre Chambray et Veigné. Sylvain Biondeau, chef de district Touraine-Poitou dresse malgré tout un premier bilan positif: "les trafics venant de Tours, de Vierzon, d'Angers et de Bordeaux ne viennent plus s'accumuler au moment du raccordement des deux autoroutes A10 et A 85 ce qui améliore la fluidité grâce au passage à 3 voies dans les deux sens. L'autre effet positif c'est le décongestionnement de l'agglomération de Tours, la zone de ralentissement se déporte au sud de Tours et vient moins impacter la traversée de l'agglomération"