Orange, France

Certains attendent peut-être encore la finale France-Croatie au mondial de football pour partir, mais visiblement, les vacances ont plus de valeur que le ballon rond devant la télé entre copains ! En cette veille du 14 juillet, c'est le premier week-end de gros départs en vacances.

Vinci autoroutes prévoit que l'autoroute A7 est "saturée" entre 9 heures et 22 heures, sur le tronçon Vienne-Orange (et en direction du sud). Vers le nord, sur le même tronçon, la circulation sera dense et compliquée seulement entre 16 heures et 17 heures.

Samedi, l'A7 est saturée en direction de Marseille de 5 heures à 16 heures, et vers Lyon entre 9 heures et 17 heures. Journée "rouge" prévoit Vinci autoroutes.

Dimanche, c'est à peine mieux, avec peut-être une pause aux alentours de 17 heures.