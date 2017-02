Ligne D du tramway : premier test au dessus du Rhin entre Strasbourg et Kehl

Les premiers essais de l'extension de la ligne D du tram ont eu lieu ce vendredi entre Strasbourg, en France et Kehl, en Allemagne. Un tram n'avait pas franchi le Rhin et relié les deux villes et les deux pays voisins depuis 73 ans.

Premier test ce vendredi matin, la rame de l'extension de la ligne D du tram strasbourgeois s'engage sur le pont pour franchir le Rhin, avec pour destination, inscrite en lettres lumineuses : la gare de Kehl. Certains habitants sont venus voir ce premier passage. Une première série de tests avait eu lieu au mois de janvier mais seulement côté français.

Pour Christiane, c'est un événement car "nous habitons juste à côté. Avec ce tram nous aurons une ligne directe pour aller dans le centre ville de Strasbourg et dans le centre ville de Kehl, le déplacement sera beaucoup plus facile pour nous".

Un tram n'avait pas relié les deux villes depuis 1944 © Radio France - Charlotte Jousserand

Des tests minutieux avant la mise en service

Pour les ingénieurs et les techniciens français et allemand en gilets jaunes ou oranges fluo qui accompagnent la rame tout au long du parcours, il s'agit de vérifier que tout fonctionne. Une trentaine de personnes regarde si les rames passent bien, notamment sur le pont au dessus du Rhin car à cet endroit, les rails sont différents. Ils regardent aussi s'il n'y a pas de gêne pendant le passage du tram.

Serge Gounant est le directeur de la maîtrise d’œuvre pour la construction de la ligne chez Egisrail qui s'occupe notamment des tests sur l'extension de la ligne D. Il explique le déroulement des tests : "On s'occupe de la procédure de la mise en service, on fait les essais les uns après les autres pour qualifier le système de transport avant la validation. On est dans les temps, tout marche bien, le matériel roulant fonctionne bien, on est très content".

Durant les prochaines semaines, la signalisation routière sera testée, ainsi que l'information voyageur. "On va tout tester de bout en bout", raconte Serge Gounant.

Un essai à forte portée symbolique

Ce test, c'est aussi un symbole pour les deux villes parce que le tram a déjà circulé entre Strasbourg et Kehl. La première fois, c'était en 1897 et jusqu'en 1918, et puis la seconde fois c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1942 et 1944. Pour le maire de Strasbourg, Roland Ries, "c'est un moment historique", le tram a roulé à d'autres époques entre ces deux villes et "dans d'autres contextes", aujourd'hui "cette liaison entre Strasbourg et Kehl c'est aussi le symbole de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, je suis très ému, d'autant plus que cela n'a pas été si facile à faire".

Les phases de test vont se poursuivre avant la mise en service le 29 avril prochain. François Hollande et Angela Merkel devraient venir voir cette extension du tram qui relie pour la première fois la France à un pays voisin. Les accords de principe ont été donnés par les deux chefs d'Etat mais la date n'est pas fixée.