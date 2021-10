Premier vol d'un Airbus A319neo avec 100% de carburant durable

Airbus , Dassault Aviation, l'ONERA, le Ministère des Transports et Safran ont lancé la première étude en vol d'un avion monocouloir fonctionnant au carburant d'aviation durable (CAD) non mélangé. Lors du vol d’essai au-dessus de la région toulousaine ce jeudi 28 octobre 2021, un avion d'essai Airbus A319neo a volé avec du carburant CAD 100% durable. Les premiers résultats des essais au sol et en vol sont attendus en 2022, précise Airbus dans un communiqué.

Un carburant à base d'huiles de cuisson recyclées

Le CAD non mélangé est fourni par Total Energies. Il est fabriqué à partir d'esters hydro-traités et d'acides gras (HEFA), qui se composent principalement d'huiles de cuisson usagées. HEFA est constitué d'hydrocarbures paraffiniques, sans soufre ni aromatiques. Environ 57 tonnes de CAD seront utilisées pour l'ensemble de la campagne d'essais. Il est produit en Normandie près du Havre. Le 100% CAD sera également employé pour les études sur le moteur Arrano de Safran utilisé sur l'Airbus Helicopters H160, qui devraient démarrer en 2022.

Une nouvelle génération d'avions décarbonés

L'étude - connue sous le nom de VOLCAN (VOL avec Carburants Alternatifs Nouveaux) - contribue à l’effort global de décarbonation actuellement mené par l'ensemble des acteurs de l'industrie aéronautique qui bénéficie d'un financement du plan France Relance , dont la partie dédiée à la décarbonation de l'aviation est mise en œuvre par la DGAC sous la responsabilité du Ministère des Transports.

L'objectif ultime de l'étude est de promouvoir le déploiement à grande échelle de carburants CAD, ainsi que la certification d’une utilisation de 100% de CAD pour la nouvelle génération d’avions commerciaux monocouloirs et d'avions d'affaires.