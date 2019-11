Un nouveau tramway victime de son succès. 200 voyageurs pour le tout premier trajet du T3 mercredi après-midi et 1 500 personnes à l'arrivée à Saint-Isidore pour l'accueillir. Quelques retards pour la première journée mais beaucoup d'espoirs pour la plaine du Var et les entreprises.

PHOTOS - Premier voyage pour la ligne 3 du tramway entre l'aéroport de Nice et Saint-Isidore

Nice, France

Et de 3 ! La troisième ligne du tramway niçois vient d'ouvrir. Une de plus pour compléter le maillage niçois amorcé il y a douze ans avec la ligne 1 ! L'inauguration du premier voyage du tramway 3 entre le terminal 2 de l'aéroport et Saint-Isidore a eu lieu mercredi après-midi. Le tramway 3 est resté gratuit toute la journée pour que les Niçois viennent le découvrir. Pari tenu ! Des milliers de personnes l'ont emprunté jusqu'au soir.

Ce tramway 3 c'est un itinéraire structurant de la Plaine du Var. Il permet de désenclaver des zones rurales parfois abandonnées. La ligne 3 relie les pôles majeurs de l’Eco-vallée : Aéroport, Grand Arénas, PEM, Méridia, Saint-Isidore.

Elle circule sur l’infrastructure de la ligne Ouest-Est entre l’Aéroport Nice Côte d’Azur et la Digue des Français puis sur une nouvelle infrastructure jusqu'à Saint-Isidore.

Le tram 3 en chiffres

7 km de tracé entre l’Aéroport Terminal 2 et Saint-Isidore.

11 stations au total, dont 5 stations en commun avec la ligne Ouest-Est

Vitesse moyenne : 22 km/h

Fréquentation moyenne : 12.000 passagers par jour dès 2020

Fréquence : toutes les 12 minutes en 2019 et 10 minutes à terme

18 mn pour Saint-Isidore <> Aéroport T2

33 mn pour Saint-Isidore <> Centre-ville

36 mn pour Allianz Riviera <> Port

47 mn pour Las Planas (L1) >Allianz (L3)

16 mn pour Aéroport T2 <> Allianz Riviera

10 mn pour Aéroport T2 <> Nice Méridia

L'intérieur de la ligne 3 du tramway avec ses premiers voyageurs © Radio France - Pauline Renoir

Première arrivée du tram 3 à Saint-Isidore © Radio France - Pauline Renoir