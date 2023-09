Premier week-end de trains et bus gratuits pour les 15-25 ans en Centre-Val de Loire

La gratuité pour les 15-25 ans s'applique les week-ends et les jours fériés sur les bus et trains Rémi

Les transports régionaux gratuits pour les jeunes pendant le week-end, c'est désormais une réalité en Centre-Val de Loire ! La mesure, votée en juin dernier , entre en vigueur ce week-end (2-3 septembre). La gratuité concerne les 15-25 ans, le samedi et le dimanche donc, mais aussi les jours fériés, pour l'ensemble du transport Rémi, en train ou en bus - y compris les lignes ferroviaires Paris-Orléans-Tours et Paris-Orléans-Bourges. Attention, le billet est gratuit mais la réservation est obligatoire.

Carte Rémi Yep's et réservation obligatoires

Le Centre-Val de Loire est la première région de France à mettre en œuvre cette mesure. Et c'est une vraie fierté pour François Bonneau, le président (PS) du conseil régional : "Une fierté, oui, explique-t-il, parce qu'on va servir tous nos jeunes, sans distinction, en leur permettant d'accéder à la mobilité, et plus exactement à une mobilité qui soit la moins carbonée possible, grâce aux transports en commun, à un moment de leur vie où ces jeunes construisent leur autonomie, c'est formidablement éducatif." Cette mesure, qui se veut à la fois sociale et écologique, coûtera à la Région 7 à 8 millions d'euros en année pleine.

Pour bénéficier de la gratuité des transports régionaux le week-end, il faut habiter le Centre Val-de-Loire, et avoir entre 15 et 25 ans révolus, qu'on soit lycéen, étudiant, salarié ou demandeur d'emploi. Il faut ensuite s'inscrire sur la plateforme régionale yeps.fr pour télécharger la carte Rémi Yep's et enfin réserver son titre de transport sur le site TER Centre-Val de Loire ou l'application SNCF connect. La réservation est obligatoire, pour des questions d'organisation : "pour qu'on n'ait pas, sur tel train ou tel car, la totalité des places utilisée exclusivement par les jeunes, au détriment des autres voyageurs, justifie François Bonneau. On a travaillé avec la SNCF pendant un an sur le sujet, et la mise en œuvre est finalement assez simple."

Des quotas sur certains horaires et certaines lignes

Sur certaines destinations, notamment sur la ligne Paris-Orléans-Tours, et sur certains créneaux horaires, un système de contingentement est en fait mis en place - la SNCF reste discrète sur le sujet, mais selon nos informations, 30% des places sont réservées aux 15-25 ans sur certains trains. Retrouvez toutes les informations pratiques sur la carte Rémi Yep's via ce lien .